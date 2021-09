Novak Djokovic a changé son régime alimentaire en 2010 et s’est transformé en machine à gagner du Grand Chelem alors que la victoire à l’US Open le verrait dépasser Roger Federer et Rafael Nadal

Novak Djokovic est à l’aube de l’histoire.

Le joueur de 34 ans est actuellement à égalité avec Roger Federer et Rafael Nadal sur 20 victoires en Grand Chelem.

.

Djokovic est au bord de l’histoire à l’US Open

Il dispute la finale de l’US Open ce soir avec une chance de les dépasser.

Une chance de terminer le calendrier du Grand Chelem est également en jeu, ce qu’un joueur de tennis masculin n’a pas réalisé depuis Rod Laver en 1969.

Il est souvent décrit comme l’un des athlètes les plus en forme de la planète, mais cela n’a pas toujours été le cas et il attribue lui-même sa transformation, en partie, à un changement dans son alimentation en 2010.

.

Djokovic est 20 fois vainqueur du Grand Chelem

Le joueur de 34 ans a été la force dominante incontestée du tennis mondial en 2021, ayant déjà remporté l’Open d’Australie, l’Open de France et Wimbledon.

Le seul bémol sur son record était une sortie de choc en demi-finale aux Jeux olympiques pour mettre fin à ses espoirs de remporter le «Golden Grand Slam».

Steffi Graf reste le seul joueur, homme ou femme, à avoir réussi cet exploit.

.

Djokovic se prépare pour l’US Open et une tranche d’histoire

Djokovic est devenu pro en 2003, à l’époque où Federer et Nadal s’affirmaient comme les meilleurs.

Son ascension au sommet du sport n’a pas été aussi rapide que d’autres, progressant lentement vers le n ° 3 en 2007, perdant la finale de l’US Open contre Federer.

Le premier titre du Grand Chelem de Djokovic est arrivé à l’Open d’Australie en 2008, mais il a eu du mal à réaliser son plein potentiel sur le terrain.

.

L’effondrement de Djokovic contre Tsonga en 2010 a été le tournant

Il a eu du mal à s’effondrer en milieu de match et il y avait des points d’interrogation sur sa forme physique.

Le tournant a eu lieu en 2010 lorsqu’il a affronté Jo-Wilfred Tsonga à l’Open d’Australie 2010 en quart de finale.

Bien qu’il ait mené deux sets à un, il a eu du mal à respirer, s’est senti vidé de ses forces et a vomi violemment pendant une pause aux toilettes.

Il a perdu le match et savait qu’il devait faire quelque chose à propos de ses problèmes pour durer dans les longs matchs.

“J’ai connu, avant l’Open d’Australie 2010, de nombreuses difficultés sur le terrain… même si je m’entraînais dur, j’avais l’impression de perdre ce carburant dans mon réservoir”, a-t-il déclaré.

.

Djokovic est désormais l’un des athlètes les plus en forme de la planète

Il a demandé l’aide du nutritionniste Dr Igor Cetojevic, qui a effectué des tests qui ont montré qu’il était fortement intolérant au blé et aux produits laitiers.

Comme il le révèle dans son livre Serve To Win, Djokovic a immédiatement supprimé cela de son alimentation et il est sans gluten et sans produits laitiers. Il a tendance à s’en tenir à manger des légumes, des haricots, de la viande blanche, du poisson, des fruits, des noix, des graines, des pois chiches, des lentilles et des huiles saines.

Ce que mange Novak Djokovic

Jour un

Déjeuner: Arrosez dès que vous sortez du lit ; deux cuillères à soupe de miel; muesli

Collation en milieu de matinée (si besoin) : Pain ou craquelins sans gluten avec avocat et thon

Déjeuner: Salade de mesclun, pâtes primavera sans gluten

Collation en milieu d’après-midi : Pomme au beurre de noix de cajou; melon

Dîner: salade césar de chou frisé et vinaigrette ; soupe minestrone; filets de saumon (avec peau) avec tomates rôties et marinade

Jour deux

Déjeuner: Arrosez dès que vous sortez du lit ; deux cuillères à soupe de miel; banane au beurre de noix de cajou; fruit

Goûter en milieu de matinée : (si besoin) : Toasts sans gluten au beurre d’amande et miel

Déjeuner: Salade de mesclun, salade de nouilles soba épicées

Collation en milieu d’après-midi : Barre aux fruits et noix; fruit

Dîner: Salade de thon niçoise, soupe de tomates, tomates rôties

Jour trois

Déjeuner: Arrosez dès que vous sortez du lit ; deux cuillères à soupe de miel; avoine sans gluten au beurre de noix de cajou et bananes; fruit

Collation en milieu de matinée (si besoin) : Houmous maison aux pommes/crudités

Déjeuner: Salade de mesclun, pâtes sans gluten au pesto puissant

Milieu d’après-midi: snack Avocat avec crackers sans gluten ; fruit

Dîner: Salade de mesclun frais avec avocat et vinaigrette maison; soupe de carottes et gingembre; poulet entier rôti au citron

Djokovic a déclaré: «J’avais juste besoin de ces informations sur le changement de régime alimentaire et de nutrition. Avec ce changement en 2010 et les années qui ont suivi, je me suis senti si fort en tant que joueur de tennis… les horizons de ma vie se sont ouverts à moi. Les circonstances de la vie que j’ai eues après cela étaient phénoménales »,

Ce n’était peut-être pas le seul facteur, mais cela a certainement eu un effet énorme en le transformant en un mastodonte sur le court de tennis.

Au cours de la dernière décennie, il a remporté 19 titres du Grand Chelem. Federer en a remporté quatre, tandis que Nadal s’en est bien mieux sorti en remportant 11 – dont huit à Roland-Garros alors qu’il continue d’être le roi incontesté de la terre battue.

.

Même Federer et Nadal n’ont pas réussi à arrêter Djokovic au cours de la dernière décennie

Le titre du livre de Djokovic fait également allusion au régime aidant à son bien-être mental et malgré son brillant talent avec la raquette de tennis, c’est la force mentale de Djokovic qui le distingue vraiment du reste du terrain.

“Je me souviens quand Roger Federer a affronté Djokovic en demi-finale de l’US Open en 2015”, a déclaré l’ancien n°1 britannique Greg Rusedski à talkSPORT.com avant l’US Open.

«Il y avait 23 000 personnes dans le stade qui voulaient que Federer gagne et Djokovic l’a battu en quatre sets. Je n’ai jamais vu quelque chose d’aussi dur mentalement de ma vie ! C’était plus fort que n’importe quel match de Coupe Davis.

« J’étais là, la mâchoire contre terre, en train de me demander ‘comment fait-il ?’ Les seules personnes qui le soutiennent sont la vingtaine dans sa boîte. Toutes les autres personnes le huaient et applaudissaient Federer. J’étais abasourdi. La façon dont il a géré cette situation en direct à la télévision et devant tous ces gens était extraordinaire. »

Il n’y a pas de quoi s’inquiéter pour Federer ou Rafael Nadal pour Djokovic cette année et un triomphe à Flushing Meadows le verrait les dépasser tous les deux pour les titres du Grand Chelem.

Cela fera-t-il de lui le plus grand joueur masculin de tous les temps ? Peut-être pas encore, dit Rusedski, mais obtenez jusqu’à 25 Chelems et il n’y a pas de débat sur qui est le GOAT du tennis.

“Je ne pense pas qu’il va s’arrêter à 21”, a ajouté Rusedski. « Il y aura toujours des gens qui diront ‘il n’a pas fait ceci, il n’a pas fait cela, il n’a pas remporté de médaille d’or olympique.’ Je pense que si Djokovic reste en bonne santé, il peut atteindre 25 chelems, ce qui serait plus que Margaret Court, qui en a 24.

. – .

Djokovic a remporté neuf fois l’Open d’Australie

«Je pense que cela mettrait fin au débat sur le fait qu’il est le plus grand… S’il atteint 25 ans, il n’y a pas de débat, hommes ou femmes.

« Je pense que c’est ce qui le motive, son dynamisme est phénoménal.

“Ce sera le tournoi le plus stressant auquel il participera dans sa carrière à cause de ce qui est en jeu en ce moment – ​​battre le record, détenir les quatre.”

Mais restez loin de ce gluten et Djokovic a toutes les chances d’entrer dans l’histoire.

L’US Open est disponible pour regarder sur Prime Video.

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.