Novak Djokovic a été disqualifié de l’US Open en 2020 pour avoir frappé le juge de ligne dans le cou avec le ballon maintenant qu’il est de retour à la poursuite du calendrier du Grand Chelem

Novak Djokovic poursuit sa propre tranche d’histoire à l’US Open en essayant d’être le premier homme depuis 1969 à remporter les quatre tournois du Grand Chelem au cours de la même année civile.

L’Open d’Australie, l’Open de France et Wimbledon ont tous été sécurisés et il a bien commencé à Flushing Meadows.

getty

Djokovic a été disqualifié de l’US Open de l’an dernier

Mais tous les quatre auraient déjà pu être à sa portée si les choses s’étaient déroulées un peu différemment.

Le “Serena Slam”, ainsi appelé d’après Serena Williams lorsqu’un joueur détient les quatre tournois du Grand Chelem mais pas la même année civile, aurait peut-être été le sien maintenant s’il n’avait pas été expulsé de manière controversée de l’US Open il y a un an. .

Le numéro un mondial affrontait Pablo Carreno Busta au quatrième tour sur un stade Arthur Ashe vide et a abandonné son service pour mener 6-5 dans le premier set.

Frustré de perdre un match, Djokovic a sorti une balle de sa poche et l’a frappée vers le fond du terrain – frappant involontairement un juge de ligne au visage.

.

Djokovic a involontairement frappé le juge de ligne féminin avec une balle après avoir vu de la brume rouge

Il est immédiatement allé la voir, mais à la suite d’une longue discussion entre les officiels du tournoi et le Serbe, il a été disqualifié.

Malgré les protestations de Djokovic, il a récupéré ses raquettes et a quitté le tournoi alors qu’il avait probablement de bonnes chances de gagner.

Dominic Thiem a remporté l’US Open en 2020.

« Toute cette situation m’a laissé vraiment triste et vide », a-t-il écrit après l’événement sur Instagram.

«J’ai vérifié sur les lignes et le tournoi m’a dit que Dieu merci, elle se sentait bien. Je suis extrêmement désolé de lui avoir causé un tel stress. Donc involontaire. Tellement faux. Je ne divulgue pas son nom pour respecter sa vie privée.

“En ce qui concerne la disqualification, je dois retourner à l’intérieur et travailler sur ma déception et transformer tout cela en une leçon pour ma croissance et mon évolution en tant que joueur et être humain. Je m’excuse auprès de l’US Open et de toutes les personnes associées pour mon comportement.

.

Djokovic est 20 fois vainqueur du Grand Chelem

« Je suis très reconnaissant à mon équipe et à ma famille d’être mon soutien rock, et à mes fans d’être toujours là avec moi. Merci et je suis vraiment désolé.

Maintenant, Djokovic a fermement mis l’incident derrière lui et vise son 21e Grand Chelem en carrière, pour dépasser Roger Federer et Rafael Nadal, tout en étant également le premier homme depuis Rod Laver à détenir les quatre la même année.

Heureusement pour lui, il n’y a pas de juges de ligne à l’US Open 2021, tous les appels étant effectués par la technologie.