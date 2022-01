Novak Djokovic a ordonné la libération de l’hôtel de détention alors que le tribunal annule la décision de visa

La décision du gouvernement australien d’annuler le visa de Novak Djokovic a été renversée de manière sensationnelle, a déclaré un tribunal.

Le juge Anthony Kelly a trouvé déraisonnable dans la façon dont le fonctionnaire aux frontières a pris sa décision d’annuler le visa.

Cependant, il reste à voir si Djokovic sera toujours expulsé avant l’Open d’Australie qui doit commencer le 17 janvier.

