Novak Djokovic a perdu en demi-finale olympique, le rêve du ‘Golden Slam’ est mort .

Eh bien, cela vient d’arriver. Novak Djokovic a perdu en demi-finale des Jeux olympiques contre Alexander Zverev. Novak avait été très public sur son désir d’aller pour le “Golden Slam”, un exploit que seule Steffi Graf a jamais fait. Le Golden Slam remporte les quatre titres du Slam au cours d’une année civile ainsi que la médaille d’or en simple. Graf l’a fait en 1988. Novak était en forme toute l’année, remportant l’Open d’Australie, l’Open de France et Wimbledon. Tout ce qu’il avait à faire était de remporter la médaille d’or en simple et le titre de l’US Open en septembre pour réaliser son rêve de Golden Slam et il était le favori pour le faire. (Remarque : Serena Williams et Rafael Nadal ont tous deux remporté des versions du Golden Slam, ils n’ont tout simplement pas tout gagné en une année civile.)

Djokovic a eu une histoire torturée aux Jeux olympiques, mais il a une médaille – une médaille de bronze aux Jeux olympiques de Pékin. Il a perdu lors de la ronde pour la médaille de bronze aux Jeux olympiques de Londres contre Juan Martin del Potro, le même bel argentin qui a éliminé Djokovic au premier tour des Jeux olympiques de Rio. Les choses semblaient différentes cette fois. Novak était concentré, il montait haut, il est entré dans les matchs sur une séquence de victoires. Il roulait à travers ses adversaires même dans les conditions extrêmement chaudes et humides de Tokyo. Del Potro n’était pas là. C’était donc à Novak à prendre. Et il ne pouvait pas.

Pour être juste, Zverev a très bien joué. Je ne veux juste pas lui en attribuer le mérite parce qu’il a été accusé de manière crédible de violence domestique. L’année dernière, son ex-petite amie a raconté son histoire à Racquet Magazine et je la crois. Zverev affrontera désormais la Russe Karen Khachanov lors de la ronde pour la médaille d’or dimanche. Djokovic affrontera l’Espagnol Pablo Carreno Busta pour le bronze. Pour info : La finale pour la médaille d’or féminine est la « Miss suisse » Belinda Bencic contre la Tchèque Markéta Vondroušová, et c’est demain.

Honnêtement, je suis vraiment désolé pour Novak. Je sais qu’il n’est pas la tasse de thé de tout le monde, mais je le soutenais vraiment. Oh, Novak est toujours en vie en double mixte. Il pourrait vraisemblablement gagner l’or là-bas.

ÉTONNANT ! 🤯 L’Allemand @AlexZverev bat @DjokerNole pour se qualifier pour le match pour la médaille d’or aux #TokyoOlympics. pic.twitter.com/5JipsVzKOv – #TokyoOlympics (@NBCOlympics) 30 juillet 2021

Intégrer à partir de .

Photos avec l’aimable autorisation de ., Avalon Red.

Lien source