Novak Djokovic admet avoir rompu l’isolement de COVID et accuse l’agent d' »erreur » dans la déclaration de voyage alors que la star du tennis attend la décision de visa de l’Open d’Australie

Novak Djokovic admet qu’il a enfreint les règles d’isolement de COVID en assistant à une interview et à une séance photo après avoir reçu un test positif le mois dernier.

La star du tennis numéro un mondial risque toujours d’être expulsée avant l’Open d’Australie alors que sa saga des visas se poursuit.

Djokovic a été libéré de détention pour s’entraîner mais son visa pourrait encore être annulé

Bien qu’il ait remporté une bataille juridique avec l’Australian Border Force après avoir été placé en détention, il est apparu depuis que Djokovic a donné de fausses informations sur son formulaire de déclaration de voyage.

Dans une déclaration publiée sur sa page Instagram, le Serbe a également déclaré qu’il avait assisté à un événement de tennis pour enfants le lendemain du test, mais insiste sur le fait qu’il n’était pas au courant du résultat positif.

« Je n’avais reçu la notification d’un résultat positif au test PCR qu’après cet événement », indique le communiqué.

« Le lendemain, le 18 décembre, j’étais dans mon centre de tennis à Belgrade pour remplir un engagement de longue date pour une interview et une séance photo de L’Equipe. J’ai annulé tous les autres événements à l’exception de l’interview de L’Equipe.

«Je me suis senti obligé d’aller de l’avant et de mener l’interview de L’Equipe car je ne voulais pas laisser tomber le journaliste, mais je me suis assuré de prendre mes distances sociales et de porter un masque sauf lorsque ma photo était prise.

Instagram

Djokovic a été photographié lors d’événements dans les jours après avoir été testé positif le 16 décembre

« Alors que je suis rentré chez moi après l’entretien pour m’isoler pendant la période requise, après réflexion, il s’agissait d’une erreur de jugement et j’accepte que j’aurais dû reporter cet engagement. »

La déclaration de Djokovic a également abordé l’écart largement signalé dans sa déclaration de voyage, publiée par le Federal Circuit and Family Court d’Australie plus tôt cette semaine.

L’homme de 34 ans non vacciné a nié avoir voyagé au cours des 14 derniers jours, alors que des preuves ont montré qu’il l’avait fait.

Il a ajouté: « Sur la question de ma déclaration de voyage, celle-ci a été soumise par mon équipe d’assistance en mon nom – comme je l’ai dit aux responsables de l’immigration à mon arrivée – et mon agent s’excuse sincèrement pour l’erreur administrative en cochant la mauvaise case à propos de mon voyage précédent avant de venir en Australie.

« C’était une erreur humaine et certainement pas délibérée. Nous vivons des temps difficiles dans une pandémie mondiale et parfois ces erreurs peuvent se produire. »

Le ministre australien de l’Immigration, Alex Hawke, a déclaré qu’aucune décision ne serait prise mercredi sur l’annulation du visa de Djokovic.

Le numéro un mondial est le champion en titre de l’Open d’Australie et tête de série, à la recherche d’un record du 21e titre du Grand Chelem.

