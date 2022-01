Novak Djokovic brise le silence après l’annulation de son visa australien, remerciant les fans pour leur soutien, tandis que la ministre de l’Intérieur du pays, Karen Andrews, déclare que le Serbe est « libre de partir »

Novak Djokovic a rompu son silence avec un bref message sur Instagram, après que le numéro 1 mondial s’est vu refuser l’entrée en Australie et lutte contre son expulsion

Vendredi était Noël en Serbie, mais Djokovic risque de passer le week-end au Park Hotel de Melbourne, qui abrite des demandeurs d’asile et des réfugiés, avant l’audience de lundi.

Le Serbe s’est enfin exprimé depuis l’annulation de son visa

Le Serbe a posté : « Merci aux gens du monde entier pour votre soutien continu. Je peux le sentir et c’est très apprécié.

Son épouse Jelena s’est également rendue sur les réseaux sociaux pour exprimer sa gratitude aux fans du joueur pour leur soutien.

Dans les publications Instagram et Twitter, Jelena Djokovic a écrit : « Merci, chers gens, partout dans le monde, d’avoir utilisé votre voix pour envoyer de l’amour à mon mari.

La seule loi que nous devrions tous respecter à travers chaque frontière est l’amour et le respect d’un autre être humain. L’amour et le pardon ne sont jamais une erreur mais une force puissante.🙏♥️🎄 – Jelena Djokovic (@jelenadjokovic) 7 janvier 2022

«Je respire profondément pour me calmer et trouver de la gratitude (et de la compréhension) en ce moment pour tout ce qui se passe.

« La seule loi que nous devrions tous respecter à travers chaque frontière est l’amour et le respect d’un autre être humain.

« L’amour et le pardon ne sont jamais une erreur mais une force puissante. Je vous souhaite à tous bonne chance ! »

L’Australien Nick Kyrgios a pesé sur Twitter pour appeler son pays à « faire mieux » dans son traitement du neuf fois champion de l’Open d’Australie.

Kyrgios a offert son soutien à Djokovic

Écoutez, je crois vraiment qu’il faut agir, je me suis fait vacciner à cause des autres et pour la santé de ma mère, mais la façon dont nous gérons la situation de Novak est mauvaise, vraiment mauvaise. Comme ces mèmes, titres, c’est l’un de nos grands champions mais en fin de compte, il est humain. Faire mieux. – Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) 7 janvier 2022

Le numéro 93 mondial a écrit : « Écoutez, je crois vraiment à l’action, je me suis fait vacciner à cause des autres et pour la santé de ma mère, mais la façon dont nous gérons la situation de Novak est mauvaise, vraiment mauvaise.

« Comme ces mèmes, titres, c’est l’un de nos grands champions mais en fin de compte, il est humain. Faire mieux. »

Le père de Djokovic, Srdjan, a lancé une attaque cinglante contre les « idiots » qu’il a accusés d’avoir détenu son fils « prisonnier » en Australie plus tôt cette semaine.

Cependant, la ministre australienne de l’Intérieur, Karen Andrews, insiste sur le fait que Djokovic n’est détenu sous aucune contrainte dans le pays alors qu’il attend en quarantaine que son appel contre l’annulation de son visa soit entendu.

« M. Djokovic n’est pas détenu en captivité en Australie », a-t-elle déclaré à ABC.

Le père de Djokovic a affirmé que son fils était « prisonnier »

«Il est libre de partir à tout moment qu’il choisit de le faire et la Force frontalière facilitera réellement cela.

« Nous traitons toutes les personnes en détention pour immigrés de manière juste et équitable. »

Elle a ajouté : « Un visa a été accordé pour l’entrée, mais cela ne garantit pas l’entrée.

«Il (Djokovic), ainsi que toute autre personne qui cherche à entrer en Australie, doit également satisfaire aux exigences d’entrée qui, à ce stade, incluent une preuve médicale de vaccination ou, à défaut, des raisons médicales pour lesquelles cette personne ne peut pas être vaccinée.

« Il n’a pas rempli les conditions d’entrée – il y a beaucoup de discussions sur le visa, mais ce n’est pas ce que je comprends, ce n’est pas le problème, ce sont les conditions d’entrée… qu’il n’a pas été en mesure de produire les preuves nécessaires à l’entrée en Australie.

