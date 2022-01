Novak Djokovic confirme qu’il n’est pas vacciné après qu’un tribunal australien a annulé l’interdiction de visa

Novak Djokovic a gagné en appel (Photo de TPN/.)

Novak Djokovic a confirmé pour la première fois qu’il n’était pas vacciné contre Covid-19 après avoir remporté son défi contre le gouvernement australien pour avoir révoqué son visa d’entrée.

Le Serbe s’est vu refuser l’entrée en Australie la semaine dernière, ayant d’abord obtenu une « exemption » pour participer à l’Open d’Australie ce mois-ci.

Djokovic s’est envolé pour Melbourne, étant entendu qu’il serait autorisé à entrer dans le pays en raison d’un test positif pour Covid-19 récemment, ce qui, selon Tennis Australia, était un motif pour l’exempter de la disposition selon laquelle tous les joueurs doivent être vaccinés contre le coronavirus.

Cependant, à son arrivée en Australie, Djokovic a été arrêté par les forces frontalières et après avoir été retenu pendant la nuit, il a été informé que son visa était retiré.

Djokovic au contrôle des frontières à Melbourne (Crédits : via REUTERS)

Les avocats de Djokovic ont fait valoir que le Serbe n’avait pas eu suffisamment de temps pour répondre à la décision et qu’il s’était pleinement conformé aux demandes de Tennis Australia.

On a beaucoup parlé du prétendu statut anti-vaccination du Serbe et les commentaires de Djokovic depuis le début de la pandémie ont certainement indiqué que le joueur de 34 ans était contre le vaccin.

Mais la position officielle du Serbe sur la question était restée privée jusqu’à présent, Djokovic ayant été contraint devant le tribunal de révéler qu’il n’était pas vacciné.

INTERVIEWER: Merci. Maintenant, question concernant votre vaccination, êtes-vous

vacciné?

DJOKOVIC: je ne suis pas vacciné.

INTERVIEWER: pour le COVID-19 ? Pas vacciné ?

DJOKOVIC: je ne suis pas vacciné.

INTERVIEWER: Merci. Avez-vous déjà eu COVID?

DJOKOVIC : Oui.

INTERVIEWER: Alors quand avez-vous?

DJOKOVIC : J’ai eu COVID deux fois, j’ai eu COVID en juin 2020 et j’ai eu COVID

récemment en – j’ai été testé positif – PCR – 16 décembre 2021.

Dans la transcription, Djokovic confirme qu’il n’est pas vacciné et affirme qu’il a eu Covid-19 deux fois dans le passé – le plus récemment il y a moins d’un mois.

Cette affirmation est au cœur de l’argument de Djokovic, car ses avocats affirment que tout joueur qui a eu Covid-19 au cours des six derniers mois pourrait être exempté par Tennis Australia de participer au tournoi.



