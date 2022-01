Novak Djokovic critiqué par Lisa Wilkinson pour la dispute sur le vaccin Covid – « Manque de grâce ! » | Monde | Des nouvelles

En plus des nombreuses voix qui frappent la superstar du tennis, 34 ans, la présentatrice de télévision australienne Lisa Wilkinson, 62 ans, a déclenché sa fureur quelques heures seulement avant l’annulation du visa de M. Djokovic. Le présentateur, qui anime actuellement l’émission d’actualités et le talk-show de Network 10, The Project, a déclaré que la star du tennis « manquait de grâce » avant que les forces frontalières n’annoncent qu’il n’avait pas respecté les règles d’entrée et qu’il allait être expulsé.

S’exprimant sur The Project, Mme Wilkinson a déclaré: «Je pense que tout le monde connaît quelqu’un qui a vraiment souffert de Covid, sinon beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens.

« Nous connaissons des gens qui ont perdu des êtres chers, qui n’étaient pas là pour leur dire au revoir.

« Et à la fin, les gens en ont marre que les superstars reçoivent un traitement spécial.

« Et c’est la catégorie dans laquelle cela est tombé.

LIRE LA SUITE: Novak Djokovic soutenu par « l’ensemble de la Serbie » alors que l’Australie explose

La célèbre star du tennis a déjà parlé ouvertement des jabs de Covid et a déclaré qu’il était « opposé à la vaccination ».

Cependant, il n’a pas commenté son statut vaccinal.

Tennis Australia a confirmé qu’une exemption médicale avait été accordée à M. Djokovic « à la suite d’un processus d’examen rigoureux impliquant deux panels indépendants distincts », mais cela s’est avéré être un problème lorsque le joueur est arrivé dans la ville en provenance de Dubaï mercredi.

Dans un communiqué, l’Australian Border Force a déclaré que l’homme de 34 ans « n’avait pas fourni les preuves appropriées pour répondre aux exigences d’entrée en Australie, et son visa a par la suite été annulé ».

Il a poursuivi: « Les non-ressortissants qui ne détiennent pas de visa valide à l’entrée ou dont le visa a été annulé seront détenus et expulsés d’Australie. »