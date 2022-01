Novak Djokovic de retour sur le terrain alors que la famille déclare que la décision de visa australien est «la plus grande victoire de sa carrière» avec 20 fois vainqueur du Grand Chelem attirant l’attention sur l’Open d’Australie

Novak Djokovic a tourné son attention vers la lutte pour l’Open d’Australie au milieu de ses problèmes de visa.

Le vainqueur du Grand Chelem à 20 reprises a vu la décision d’annuler son visa australien annulée par un juge lundi et semble désormais libre de concourir pour un 21e chelem record.

Twitter @DjokerNole

Djokovic s’est dirigé directement vers la Rod Laver Arena lundi

Après des jours d’attente tendue, il était libre d’entrer dans le pays, pour l’instant, mais fait face à une attente anxieuse de voir s’il sera à nouveau annulé.

Djokovic s’est dirigé directement vers les tribunaux d’entraînement à Melbourne après avoir passé plusieurs jours en détention dans un centre d’immigration.

Djokovic a écrit sur Twitter : « Je suis heureux et reconnaissant que le juge ait annulé l’annulation de mon visa. Malgré tout ce qui s’est passé, je veux rester et essayer de participer à l’Open d’Australie, je reste concentré là-dessus. J’ai pris l’avion ici pour jouer à l’un des événements les plus importants que nous ayons devant des fans incroyables.

« Pour l’instant, je ne peux pas en dire plus, mais MERCI à tous d’avoir été à mes côtés pendant tout cela et de m’avoir encouragé à rester fort. »

.

Les fans de Djokovic en Australie ont soutenu le numéro un mondial du tennis

Lors d’une conférence de presse organisée par la famille, la mère de Djokovic, Dijana, a décrit son appel réussi comme « la plus grande victoire de sa carrière – plus grande que n’importe lequel des tournois du Grand Chelem qu’il a remportés ».

Elle a déclaré : « Nous sommes ici pour célébrer la victoire de notre fils Novak. Il s’est toujours battu pour la justice. Il n’a rien fait de mal.

« Il y est allé pour gagner ce tournoi. Cette situation a été extrêmement difficile. Il y a eu un éventail d’émotions : tristesse, peur, déception.

« Il y a eu des moments où il n’avait pas son portable avec lui. Nous n’avions aucune idée de ce qui se passait.

«Je tiens à remercier tous ceux dans le monde qui se sont levés et l’ont soutenu à Melbourne devant ce soi-disant hôtel.

« C’est sa plus grande victoire de sa carrière, c’est plus grand que n’importe quel Grand Chelem. »

.

Djokovic vise un 21e titre record en Grand Chelem à l’Open d’Australie

Son père, Srdan, a critiqué la façon dont l’Australie a traité son fils ces derniers jours.

Il a déclaré : « Au cours des derniers jours, cela a été très, très difficile pour tous ceux qui pensent librement dans le monde. Mais il est mentalement extrêmement, extrêmement fort.

« Ils lui ont retiré tous ses droits, ses droits, en tant qu’être humain. Il a refusé de révoquer son visa.

« Ils ne lui ont pas donné le droit de préparer sa défense pendant plusieurs heures et ils lui ont confisqué son téléphone. Heureusement, ils lui ont rendu son téléphone. Il a contacté son équipe juridique qui a monté une défense fantastique, qu’ils ne pouvaient pas égaler.

.

Djokovic est neuf fois vainqueur de l’Open d’Australie et semble pouvoir défendre son titre

« C’est une énorme victoire pour Novak, sa famille et le monde libre. Il respectait tout ce qu’on lui demandait. Il ne voulait y aller que pour jouer au tennis et il voulait leur retirer ce droit.

« La justice et la primauté du droit ont prévalu. Le juge qui a présidé l’affaire a montré que Novak n’était pas le coupable.

« Le juge a été fantastique, il a simplement respecté les faits. Il a pris la seule décision possible qui était de libérer Novak.

