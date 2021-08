Novak Djokovic devient ambassadeur Hublot avant l’US Open

Nouvelle signature : le Serbe rejoint Hublot

Novak Djokovic a rejoint des sportifs légendaires comme Pelé, Kylian Mbappé, Usain Bolt et Dustin Johnson en rejoignant la famille Hublot en tant qu’ambassadeur de la marque avant l’US Open.

Le joueur de tennis n°1 mondial a choisi de devenir ambassadeur de la manufacture suisse de montres de luxe et est ravi de s’associer à la marque. « En tant qu’athlète animé par l’ambition d’entrer dans l’histoire du tennis, je suis particulièrement fier de pouvoir rejoindre la famille Hublot, qui compte déjà des athlètes qui ont marqué leur discipline respective en devenant des légendes comme Pelé ou Usain Bolt. Avec Hublot, nous avons encore tant à gagner, ensemble.

Ricardo Guadalupe, PDG de Hublot a déclaré : « Nous sommes particulièrement honorés que le grand Novak Djokovic rejoigne notre belle famille Hublot. C’est un joueur qui marque l’histoire du tennis en étant unique, premier et différent, ce qui est exactement notre devise. »

Le tennisman serbe a tout gagné : 85 titres en simple sur le circuit ATP, dont 20 Grands Chelems, 5 Masters et 36 Masters 1000 et une médaille olympique. Sa carrière l’a propulsé au sommet du classement ATP il y a plus de dix ans, en juillet 2011, poste qu’il occupe toujours aujourd’hui… après 337 semaines. Il est le seul joueur de l’ère Open à avoir remporté au moins deux tournois du Grand Chelem. Et la séquence est toujours aussi forte puisqu’il tentera dans quelques jours de remporter son 21e titre et de battre ainsi le record absolu de victoires en Grand Chelem au prochain tour de l’US Open.

Toujours au sommet de son art, Djokovic partage de nombreuses similitudes avec la société horlogère suisse Hublot, dont la poursuite incessante de l’excellence et de la performance n’est pas la moindre. C’est une grande fierté pour les équipes Hublot qui accueillent celui qui s’affirme jour après jour comme le plus grand joueur de tennis de tous les temps.

En savoir plus sur l’application Sport360