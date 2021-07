Novak Djokovic, en colère, claque la raquette lors de la défaite du match de bronze, puis se retire du double mixte alors que les Jeux olympiques se terminent sans médaille pour le numéro un mondial

Un Novak Djokovic frustré quittera Tokyo sans médaille après avoir perdu la médaille de bronze en simple messieurs contre Pablo Carreno Busta.

Après que la défaite face à Alexander Zverev ait mis fin aux espoirs d’un Golden Slam hier, le numéro un mondial ne montera même pas sur le podium après une défaite 6-4 6-7 (6) 6-3 contre Carreno Busta.

.

Djokovic a perdu son sang-froid au Japon

Et Djokovic s’est également retiré de son match pour la médaille de bronze en double mixte aux côtés de Nina Stojanovic demain en raison d’une blessure.

L’abattement vendredi s’est transformé en colère samedi pour Djokovic, qui a lancé une raquette dans les tribunes et une autre dans le filet lors du troisième set décisif.

Sur sa perte de contrôle, le Serbe a déclaré : « C’était une explosion émotionnelle et ça arrive. C’est tendu sur le court. Dans le feu de la bataille. Ce n’est pas la première fois et probablement pas la dernière fois.

«Ce n’est pas agréable bien sûr, mais cela fait partie, je suppose, de qui je suis. Je n’aime pas faire ces choses. Je suis désolé d’envoyer ce genre de message mais nous sommes tous des êtres humains et il est parfois difficile de contrôler ses émotions.

Djokovic n’a qu’une seule médaille de bronze de Pékin 2008 à montrer pour sa carrière olympique – mais le joueur de 34 ans n’a qu’un regret.

Il a déclaré : « Je regrette de ne pas avoir remporté de médaille pour mon pays. Des occasions manquées en double comme en simple. Je n’ai pas livré hier et aujourd’hui, le niveau de tennis a baissé, aussi à cause de l’épuisement, mentalement et physiquement.

« Mais je ne regrette pas du tout d’être venu aux Jeux olympiques. Bien sûr que non. Je crois qu’il n’y a pas de coïncidence dans la vie, tout arrive pour une raison, et j’ai eu des défaites déchirantes aux Jeux Olympiques et dans certains grands tournois dans ma carrière, et je sais que ces défaites m’ont généralement rendu plus fort, dans tous les aspects.

« Je sais que je vais rebondir. Je vais essayer de continuer pour les Jeux Olympiques de Paris, je vais me battre pour que mon pays gagne des médailles et je suis désolé d’avoir déçu beaucoup de fans de sport dans mon pays mais c’est le sport.

« J’ai tout donné, tout ce qu’il me restait dans le réservoir, ce qui n’était pas tellement. Je l’ai ressenti sur le court. Les conséquences physiques, espérons-le, ne me créeront pas de problème pour l’US Open. C’est quelque chose dont je ne suis pas sûr pour le moment.

“Mais je ne regrette pas de tout donner parce que, quand vous jouez pour votre pays, c’est nécessaire.”