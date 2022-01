Novak Djokovic « en prison » après l’annulation d’un visa dans une rangée d’exemptions médicales COVID-19 alors que son père accuse l’Australie d’avoir tenté « d’humilier » 20 fois le champion du Grand Chelem

Le père de Novak Djokovic a lancé une attaque étonnante contre les » idiots » qu’il accusait d’avoir détenu son fils » prisonnier » en Australie.

Djokovic est détenu au Park Hotel, un centre de quarantaine géré par l’État à Melbourne qui a également hébergé des demandeurs d’asile.

Djokovic est neuf fois vainqueur de l’Open d’Australie, mais pourrait ne pas être en mesure de défendre son titre

Le vainqueur du Grand Chelem à 20 reprises attend l’issue d’un appel contre la décision de l’Australian Border Force (ABF) d’annuler son visa d’entrée et de l’expulser.

Le joueur de 34 ans a annoncé mardi qu’il avait reçu une exemption médicale des règles de vaccination Covid-19 pour défendre son titre à l’Open d’Australie.

La nouvelle a suscité une colère généralisée dans tout le pays, où les restrictions sont parmi les plus strictes au monde.

Il a été détenu pendant plusieurs heures à l’aéroport de Melbourne avant d’être refoulé au motif qu’il n’avait pas fourni de preuves appropriées pour justifier l’exemption.

Djokovic fait maintenant face à une attente tendue pour voir si la décision sera annulée.

Le père de Djokovic, Srdjan, a déclaré dans une interview diffusée par Sky News que son fils était injustement distingué.

Le père de Djokovic a lancé une attaque cinglante contre les autorités australiennes

« Novak et son équipe ont déposé les mêmes documents que 25 autres joueurs de tennis (qui ont reçu des exemptions) et ils n’ont eu aucun problème, juste Novak », a déclaré Djokovic senior.

« Ils voulaient l’humilier. Ils auraient pu dire « ne viens pas Novak » et ça aurait été bien. Mais non, ils voulaient l’humilier et ils le maintiennent toujours en prison.

« Il n’est pas en détention, il est en prison. Ils ont pris toutes ses affaires, même son portefeuille, ils l’ont laissé avec juste son téléphone et pas de vêtements de rechange, nulle part où se laver le visage.

Djokovic a obtenu une exemption médicale pour l’Open d’Australie, mais son visa a été annulé

« Notre fierté est prisonnière de ces idiots, honte à eux, tout le monde libre avec la Serbie devrait se lever. Ce n’est pas une bataille pour la Serbie et Novak, c’est une bataille pour des milliards de personnes, pour la liberté d’expression, pour la liberté d’expression, la liberté de comportement.

« Novak n’a enfreint aucune loi, tout comme sept milliards de personnes n’ont enfreint aucune loi, ils veulent nous soumettre et nous mettre tous à genoux. »

