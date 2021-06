Novak Djokovic joue contre Kevin Anderson

30/06/2021 à 16h51 CEST

Novak Djokovic a peaufiné et a pris sa meilleure version pour passer devant le Sud-Africain Kevin Anderson (6-3, 6-3 et 6-3), lors de la réédition de la finale de Wimbledon 2018.

Le Serbe a déjà dépassé un Anderson qui est arrivé fondu après une demi-finale marathon contre l’Américaine John Isner, et ce n’était pas moins. Contre une descente Anderson à 35 ans et classée 102e au classement, Djokovic n’a eu aucune pitié.Celui de Belgrade a déjà laissé un set, à la surprise générale, à ses débuts face à Jack Draper Et cette fois, il ne voulait pas avoir d’ennuis contre un joueur de tennis qui sait ce que c’est que de l’avoir dans les cordes. En 2015, en huitièmes de finale, le Sud-Africain est allé deux sets à zéro, mais a perdu l’avantage dans ce qui a fini par être le troisième Wimbledon pour Djokovic.

Cette fois, le Serbe a réduit le service puissant d’Anderson, qui n’a réussi que onze as directs et a remporté 68% des points avec le premier service et 41% avec le second. Il l’a même battu sur des tirs gagnants (25-24) et a produit un ridicule six sans force.

La supériorité de Djokovic au All England Club est telle qu’il compte déjà 16 victoires consécutives dans le tournoi. Il n’a plus perdu depuis l’édition 2017 contre le Tchèque Tomas Berdych.

Sa stabilité sur le terrain s’est également améliorée et après les forfaits de Serena Williams et Adrian Mannarino, le Serbe, qui avait chuté à trois reprises lors de ses débuts en raison de la piste glissante, a mieux gardé son équilibre pendant le match.

Maintenant, il affrontera au troisième tour contre le vainqueur du duel entre l’Italien Andreas Seppi et l’Américain Denis Kudla.