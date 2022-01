Novak Djokovic jouera à l’Open d’Australie après avoir reçu une « autorisation d’exemption »

Novak Djokovic participera à l’Open d’Australie ce mois-ci (PA)

Novak Djokovic a confirmé qu’il avait reçu une « autorisation d’exemption » pour jouer à l’Open d’Australie ce mois-ci.

La participation du n°1 mondial au tournoi, qui débute le 17 janvier, a été mise en doute après avoir refusé de confirmer s’il avait été vacciné contre le coronavirus.

Les organisateurs de l’Open d’Australie ont déclaré que tous les joueurs doivent être vaccinés ou avoir une exemption médicale pour participer.

Et Djokovic, qui a remporté l’Open d’Australie neuf fois au cours de sa carrière, a maintenant annoncé qu’il avait reçu une autorisation médicale pour concourir à Melbourne Park plus tard ce mois-ci.

Un post de Djokovic sur son compte Instagram disait : « Bonne année à tous ! Je vous souhaite à tous santé, amour et bonheur à chaque instant présent et puissiez-vous ressentir de l’amour et du respect envers tous les êtres de cette merveilleuse planète.

«J’ai passé du temps de qualité fantastique avec mes proches pendant la pause et aujourd’hui, je me dirige vers Down Under avec une autorisation d’exemption. Allons-y 2022 !!’

Novak Djokovic vise à remporter l’Open d’Australie pour la 10e fois de sa carrière (TPN/.)

Le directeur du tournoi, Craig Tiley, a déclaré le mois dernier: » Tous ceux qui entrent sont vaccinés et il y aura un petit pourcentage – un très petit pourcentage – qui bénéficiera d’une exemption médicale.

« Donc, si un joueur, un fan (ou) du personnel est sur place ici, vous êtes soit vacciné, soit vous avez une exemption médicale approuvée et vous êtes inscrit au registre australien de vaccination. Cela nous offre une sécurité et un confort supplémentaire sur place.

« Si Novak se présente à l’Open d’Australie, il sera soit vacciné, soit il aura une exemption médicale. (C’est) son choix sur son état de santé, c’est son choix de le garder (c’est) personnel et privé comme nous le ferions tous avec n’importe quelle condition que nous puissions avoir ou non.

« Nous n’allons pas le forcer ou lui demander de divulguer cela. »

