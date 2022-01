Novak Djokovic jouera à l’Open d’Australie après avoir reçu une exemption médicale alors qu’il tente de remporter le 21e Grand Chelem

Novak Djokovic a obtenu une exemption médicale et jouera l’Open d’Australie, a révélé le 20 fois champion du Grand Chelem.

Il y avait eu des doutes quant à savoir si Djokovic jouerait le premier Chelem de 2022 car il a jusqu’à présent refusé de révéler son statut vaccinal.

Djokovic a refusé de révéler son statut vaccinal

Les organisateurs de l’Open d’Australie avaient précédemment déclaré que tous les joueurs devaient être vaccinés pour pouvoir jouer.

« Tous les joueurs, les clients et le personnel de l’Open d’Australie doivent être vaccinés », a déclaré Tennis Australia dans un communiqué le mois dernier.

« Toute suggestion selon laquelle Tennis Australia cherche des » échappatoires « dans ce processus est tout simplement fausse. »

Mais en postant une photo de lui sur le chemin de Melbourne, Djokovic a confirmé qu’il avait bien reçu une exemption.

Djokovic a remporté trois des quatre tournois du Grand Chelem en 2021

Il a écrit : « Bonne année à tous ! Je vous souhaite à tous santé, amour et bonheur à chaque instant présent et puissiez-vous ressentir de l’amour et du respect envers tous les êtres de cette merveilleuse planète. ❤️🙏🏼

«J’ai passé du temps de qualité fantastique avec mes proches pendant la pause et aujourd’hui, je me dirige vers Down Under avec une autorisation d’exemption. C’est parti en 2022 !! »

La décision d’autoriser Djokovic à jouer l’Open d’Australie malgré l’insistance précédente sur le fait que les joueurs doivent être vaccinés soulèvera de sérieuses questions.

Le joueur de 34 ans vise à remporter son 21e Grand Chelem, ce qui l’éloignerait de ses rivaux en carrière Roger Federer et Rafael Nadal.