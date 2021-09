Novak Djokovic, la dernière grande figure à dire “non” au tournoi d’Indian Wells

in

29/09/2021 à 23:38 CEST

serbe Novak Djokovic, actuel numéro un mondial, est devenu ce mercredi la dernière grande star à renoncer à jouer l’Open d’Indian Wells, qui doit avoir lieu à partir du 4 octobre prochain. “Je suis désolé de ne pas pouvoir voir mes fans à Indian Wells et jouer dans le désert, mon endroit préféré”, a tweeté mercredi le finaliste du dernier US Open.

Djokovic est arrivé à une victoire de remporter les quatre titres du Grand Chelem cette année, s’inclinant en finale de l’US Open plus tôt ce mois-ci contre le Russe. Daniel Medvedev. Le joueur de tennis serbe de 34 ans a remporté les titres d’Australie, de France et de Wimbledon.

Djokovic rejoint le numéro un mondial de la compétition féminine WTA, l’Australienne Ashleigh Barty, qui a également annoncé qu’il ne participerait pas non plus au tournoi mettant en vedette les circuits masculins et féminins combinés. Le tournoi qui se jouait normalement au mois de mars a dû changer les dates en raison de la pandémie de coronavirus.

L’ancien numéro un mondial, l’Américain Serena Williams et les japonais Naomi Ossaka, comme les Suisses Roger Federer, qui se remet d’une opération au genou qu’il a subie en août dernier. L’adolescente révélation, les Britanniques Emma raducanu, actuel champion de l’Open des États-Unis, a reçu une invitation à jouer le tournoi.