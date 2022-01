Novak Djokovic: L’ancien Premier ministre australien s’en prend à la saga – « Nous fait ressembler à une colonie corrompue » | Monde | Des nouvelles

Le visa des joueurs de tennis a été une pomme de discorde entre les exigences fédérales et étatiques après avoir reçu un certificat l’exemptant d’un examen médical, satisfaisant Tennis Australie et l’état de Victoria. Cependant, il a été retenu et interdit d’entrée par des fonctionnaires fédéraux.

L’ancien Premier ministre australien, Kevin Rudd, a déclaré que l’incident avait sapé la réputation du pays et « nous fait ressembler à une sorte de colonie corrompue où les décisions sont prises sur un caprice politique, plutôt qu’à une nation de lois régie par un système juridique impartial ».

Le visa de Djokovic a été révoqué à son arrivée à Melbourne la semaine dernière avant d’être rétabli par un juge lundi.

Des documents présentés au tribunal ont montré que l’homme de 34 ans avait été testé positif au COVID-19 le 16 décembre.

Cependant, le 17 décembre, il a été photographié en train d’assister à un événement dans la capitale serbe, Belgrade, en l’honneur de jeunes joueurs de tennis.

Il a également été rapporté qu’il était à une séance photo le 18 décembre.

Dans le dernier développement, le ministre australien de l’Immigration Alex Hawke est maintenant dans une difficulté pour savoir s’il faut annuler le visa de Djokovic ou autoriser le Serbe à rester et à défendre son titre à Melbourne Park.

Mardi, le vice-Premier ministre Barnaby Joyce a admis qu’il s’était « trompé » en pensant que cela aurait été « un match, un set, un match » pour que le joueur de tennis n°1 mondial soit expulsé après avoir tenté d’entrer dans le pays avec une dispense médicale pour vaccination.

Il a déclaré: «Je me suis trompé, je pensais qu’il serait match, set, match qu’il n’avait pas été double vaxx et qu’on lui aurait demandé d’y aller.

Pendant ce temps, les responsables enquêtent sur les divergences potentielles dans le calendrier déclaré de Djokovic et s’il a voyagé au cours des 14 jours précédant son entrée en Australie le 6 janvier.

Le chef du parti d’opposition travailliste, Anthony Albanese, a également déclaré que la question avait été « bâclée » par le gouvernement, tandis que la sénatrice travailliste Kristina Keneally a déclaré qu’il s’agissait d’un « gâchis incroyable ».