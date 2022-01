Novak Djokovic libéré en Australie après avoir remporté une affaire d’appel de visa

Novak Djokovic vient d’être libéré Down Under – un juge a statué en sa faveur dans son cas d’appel de visa, ouvrant la voie à la star du tennis pour participer à l’Open d’Australie la semaine prochaine.

Djokovic avait été dans un hôtel de quarantaine à Melbourne ces dernières nuits … après que des responsables du gouvernement australien ont annulé son visa peu de temps après son arrivée dans le pays mercredi dernier.

Les autorités ont fait valoir que Djokovic ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier officiellement d’une exemption aux règles strictes de vaccination contre le COVID-19 de l’Australie.

Djokovic, cependant, a fait valoir qu’il remplissait tous les critères … affirmant qu’il avait été infecté par COVID le mois dernier et n’avait donc pas besoin d’être vacciné.

Lors d’une audience d’appel de visa dans une salle d’audience australienne lundi – un juge a annulé la décision du gouvernement, soulignant que l’homme de 34 ans avait reçu le statut d’exemption de vaccin de Tennis Australia et de deux panels médicaux avant son arrivée.

« Le point sur lequel je suis quelque peu agité est qu’est-ce que cet homme aurait pu faire de plus ? » dit le juge dans la salle d’audience.

La décision du juge ouvre désormais la voie à Djokovic pour participer à l’Open, qui débutera le 17 janvier.

Je suis heureux et reconnaissant que le juge ait annulé l’annulation de mon visa. Malgré tout ce qui s’est passé, je veux rester et essayer de concourir @AustralianOpen

Je reste concentré là-dessus. J’ai pris l’avion ici pour jouer à l’un des événements les plus importants que nous ayons devant des fans incroyables. pic.twitter.com/iJVbMfQ037

