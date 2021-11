Novak Djokovic manquera probablement l’Open d’Australie et aura une chance de remporter le 21e titre record du Grand Chelem alors que les organisateurs appliquent des règles strictes sur les vaccins COVID

La défense du titre de l’Open d’Australie de Novak Djokovic est mise en doute après que les responsables du tournoi ont confirmé que tous les joueurs devaient être vaccinés contre le coronavirus pour pouvoir concourir.

Djokovic est neuf fois vainqueur à Melbourne – un record – et le champion en titre, mais la star serbe a courtisé la controverse tout au long de la pandémie de COVID-19.

Djokovic a remporté neuf fois l’Open d’Australie

L’athlète de 34 ans a refusé à plusieurs reprises de révéler s’il avait ou non reçu des injections, et a également vivement critiqué les vaccins obligatoires.

Djokovic a la chance de dépasser Roger Federer et Rafa Nadal pour devenir le joueur de tennis masculin le plus titré de tous les temps, s’il y participe et remporte son dixième titre Down Under, le tournoi commençant en janvier.

Cela porterait son total de victoires en Grand Chelem à 21 – le plus grand nombre de joueurs masculins dans l’histoire du tennis. Lui, Federer et Nadal sont tous bloqués sur 20 Chelems chacun, avec le trio dans une ligue à part au sommet du sport.

Cependant, il a laissé entendre qu’il ne jouerait pas si la décision sur les vaccins était appliquée, et c’est exactement ce que les organisateurs de l’Open d’Australie ont maintenant fait.

Djokovic laissera probablement passer l’occasion de s’élever au-dessus des légendes du tennis Nadal et Federer

Le directeur du tournoi Craig Tiley a déclaré lors du lancement officiel du tournoi : « Tout le monde sur place – les fans, le staff et les joueurs – devra être vacciné afin de participer à l’Open d’Australie de cette année.

« Il y a eu beaucoup de spéculations autour de la position de Novak. Il a noté et dit publiquement qu’il s’agit d’une affaire privée.

« Nous adorerions voir Novak ici [but] il sait qu’il doit être vacciné pour jouer.

Djokovic semble catégorique sur le fait qu’il ne se pliera pas aux exigences de Melbourne, malgré la poursuite de son 21e titre record du Grand Chelem.

S’exprimant cette semaine lors de la finale de l’ATP Tour de fin de saison à Turin, Djokovic a insisté : « Vous devriez avoir la liberté de choisir, de décider ce que vous voulez faire. Dans ce cas particulier, ce que vous voulez mettre dans votre corps.

Djokovic n’a pas révélé son statut vaccinal actuel

Djokovic a déclenché la colère l’année dernière lorsqu’il a écrit une lettre lors de la préparation du tournoi suggérant que les règles strictes de quarantaine de 14 jours pour les meilleurs joueurs devraient être assouplies.

En 2020, son événement caritatif à Belgrade s’est terminé par un fiasco avec un certain nombre de meilleurs joueurs – dont Djokovic – testés positifs à la suite d’un tournoi qui semblait ignorer la distanciation sociale.

Cet incident a suscité de nombreuses critiques de la part du tennis et des mondes sportifs et sociaux au sens large, et a également déclenché une querelle avec son compatriote Nick Kyrgios.

Tiley a déclaré qu’il avait été assuré que les principales joueuses féminines Serena Williams et Naomi Osaka joueraient à Melbourne.

Tiley a ajouté: « J’ai été au téléphone avec Serena au cours des dernières 48 heures et elle se prépare à être ici en janvier. »