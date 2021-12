L’Open d’Australie 2022 devrait commencer le 17 janvier et pourrait se dérouler sans l’une des plus grandes stars du tennis. Srdjan Djokovic, le père de Novak Djokovic est apparu à la télévision serbe ce week-end pour lancer une diatribe gigantesque contre les officiels australiens, qui exigent que tous les joueurs du tournoi soient vaccinés avant d’entrer dans le pays.

Les commentaires de Srdjan ont commencé par le refrain commun que la vaccination est un choix personnel et que l’Open d’Australie ne devrait pas avoir son mot à dire sur ce que son fils fait avec son corps. Ensuite, les choses sont sorties par la fenêtre.

« En ce qui concerne les vaccins et les non-vaccins, c’est le droit personnel de chacun de nous faire vacciner ou non. Personne n’a le droit d’entrer dans cette intimité, c’est garanti par la constitution. Chacun a le droit de décider de sa santé.

Bien que oui, tout le monde a le droit de prendre ses propres décisions, cela ne s’applique pas au droit absolu de voyager en Australie pour participer volontairement à un tournoi de tennis au milieu d’une pandémie sans suivre les mandats de santé publique pour entrer en tant que un ressortissant étranger.

Srdjan a poursuivi en disant que les règles obligeant les joueurs à se faire vacciner étaient du «chantage». Martin Pakula, ministre des Sports de l’État australien de Victoria, où se tient l’Open d’Australie, a riposté.

« Si vous êtes un joueur de tennis international en visite ou un sportif en visite de quelque nature que ce soit, il s’agit de votre responsabilité envers la communauté dans laquelle vous êtes accueilli, et c’est pourquoi nous demandons à ces stars internationales du tennis de suivre les mêmes exigences que les Victoriens. sommes. Il ne s’agit pas de chantage, il s’agit de s’assurer que la communauté victorienne est protégée.

Pakula a ajouté qu’il espérait que Djokovic jouerait en public, mais a déclaré que c’était son choix s’il choisissait de ne pas se faire vacciner et décidait de ne pas jouer.

Plus bizarrement, le problème pour la famille Djokovic semble avoir moins à voir avec le concept de vaccination, mais avec quel vaccin ils sont autorisés à recevoir. À l’heure actuelle, l’Australie reconnaît officiellement neuf vaccins internationaux différents.

Comirnaty (Pfizer) Vaxzevria (AstraZeneca) Covishield (AstraZeneca) Spikevax (Moderna) Takeda (Moderna) Janssen-Cilag (Johnson & Johnson) Coronavac (Sinovac) BBIBP-CorV (Sinopharm) (pour les 18-60 ans) Covaxin (Bharat Biotech) )

Ceux-ci n’incluent pas le vaccin russe «Sputnik», dont les taux d’efficacité ont été remis en question par la communauté mondiale de la santé, mais incluent le Coronoavac et le BBIBP-CorV, tous deux développés en Chine.

Bien qu’il soit largement admis que le vaccin russe a joué un rôle essentiel dans le ralentissement des hospitalisations, il est statistiquement inférieur aux autres vaccins sur le marché. Pourtant, Srdjan Djokovic dit que son fils jouerait, si l’Australie reconnaissait le vaccin inférieur, appelant le directeur de l’Open d’Australie Craig Tiley.

« Qu’est-ce qu’un vaccin reconnu, monsieur Craig ? Le vaccin russe n’est pas reconnu ? Selon nos critères, seuls le chinois et le russe sont reconnus. Le monde libertaire compte 90 pour cent de la population mondiale. Pour nous, c’est le russe et le chinois. Reconnaissez-les et nous vaccinerons, avec plaisir.