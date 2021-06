Novak Djokovic parvient à se qualifier pour les demi-finales aux dépens de Matteo Berrettini

06/10/2021

Le à 04:45 CEST

Novak Djokovic, Serbe, numéro 1 de l’ATP et tête de série numéro 1, a rempli les pronostics en s’imposant en quarts de finale de Roland-Garros en 6-3, 6-2, 6 (5) -7 (7) et 7-5 à Matteo Berrettini, joueur de tennis italien, numéro 9 de l’ATP et tête de série numéro 9. Avec ce résultat, nous suivrons de près la carrière du joueur en demi-finale du championnat.

Les statistiques sur le match montrent que le joueur de tennis serbe a réussi à casser le service de son adversaire 4 fois, a eu une efficacité de 70% dans le premier service, a commis une double faute et a réalisé 73% des points de service. Quant à Berrettini, il n’a pu à aucun moment casser le service de son adversaire, il a réalisé un premier service à 65%, a commis 3 doubles fautes et a réussi à remporter 61% de ses points de service.

En demi-finale, Djokovic jouera contre le joueur espagnol Raphael Nadal, numéro 3 et tête de série numéro 3.

Le tournoi Roland-Garros Indiv. Masc. Il se déroule sur terre battue en plein air et au cours de celui-ci un total de 238 joueurs s’affrontent. La phase finale est composée d’un total de 128 joueurs parmi les directement classés, les vainqueurs des tours précédents du tournoi et les invités. De plus, sa célébration a lieu entre le 24 mai et le 13 juin à Paris.