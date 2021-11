Novak Djokovic passe au prochain tour du tournoi ATP 1000 à Paris après avoir remporté les quarts de finale

11/06/2021

Le à 22h45 CET

Novak Djokovic, Serbe, numéro 1 de l’ATP et tête de série numéro 1, a rempli les pronostics en s’imposant en quarts de finale du tournoi ATP 1000 à Paris en une heure et dix-huit minutes pour 6-4 et 6-3 à taylor fritz, joueur de tennis américain, numéro 26 de l’ATP. Avec ce résultat, nous suivrons de près la trajectoire du joueur en demi-finale de la compétition.

Les statistiques du match indiquent que Djokovic a réussi à casser le service de son adversaire 5 fois, a eu une efficacité de 79% au premier service, a commis 3 doubles fautes et a réalisé 66% des points de service. Quant au joueur de tennis américain, il a réussi à casser le service de son rival 3 fois, a réalisé un premier service à 73%, a commis 4 doubles fautes et a réussi à remporter 46% de ses points de service.

En demi-finale, la joueuse de tennis serbe affrontera la Polonaise Hubert Hurkacz, numéro 10 et tête de série numéro 7, aujourd’hui samedi à partir de 14h00, heure espagnole.

Dans le tournoi Paris (ATP Paris) 75 joueurs de tennis affrontent. Sa dernière phase est composée de 56 finalistes parmi ceux qui se qualifient directement, les vainqueurs des phases préalables au tournoi et les invités. De même, il se déroule entre le 30 octobre et le 7 novembre sur un court intérieur en dur.