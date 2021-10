Novak Djokovic refuse de confirmer le statut vaccinal et jette un doute sur l’apparence de l’Open d’Australie avec des stars du tennis non vaccinées peu susceptibles d’obtenir un visa

Novak Djokovic a refusé de révéler s’il avait reçu le vaccin contre le coronavirus au milieu des menaces de l’Australie de ne pas autoriser les joueurs de tennis non vaccinés à obtenir un visa pour le Grand Chelem de janvier.

Le tennis est apparemment à la traîne de nombreux autres sports pour les taux de vaccination parmi ses joueurs.

.

Djokovic n’a pas révélé son statut vaccinal actuel

En septembre, l’ATP et la WTA ont révélé que moins de 50% des stars avaient été piquées.

Plusieurs joueurs masculins de haut niveau, dont Djokovic, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas et Alexander Zverev, ont fait part de leur hésitation à se faire vacciner.

Leur position a suscité des critiques de la part de stars du jeu, dont Andy Murray.

Le numéro 1 mondial Djokovic a été interrogé sur son statut vaccinal dans une récente interview et ne confirmerait ni ne nierait s’il avait été piqué.

.

Djokovic a manqué de remporter le calendrier du Grand Chelem en s’inclinant en finale de l’US Open

Le joueur de 34 ans est le champion en titre de l’Open d’Australie, un tournoi qu’il a remporté neuf fois, un record.

Le vainqueur du Grand Chelem à 20 reprises est actuellement à égalité avec Roger Federer et Rafael Nadal pour le record de tous les temps et ne peut pas ajouter à cela Down Under.

« Les choses étant telles qu’elles sont, je ne sais toujours pas si j’irai à Melbourne », a déclaré Djokovic à l’édition en ligne du quotidien serbe Blic.

«Je ne révélerai pas mon statut, que j’aie été vacciné ou non, c’est une affaire privée et une enquête inappropriée.

« Les gens vont trop loin de nos jours en prenant la liberté de poser des questions et de juger une personne. Quoi que vous disiez « Oui, non, peut-être, j’y pense », ils en profiteront. »

. – .

Djokovic a remporté neuf fois l’Open d’Australie

L’Open d’Australie doit avoir lieu en janvier, le pays ayant certaines des restrictions de voyage les plus strictes au monde tout au long de la pandémie.

Le Premier ministre de l’État de Victoria, Daniel Andrews, a déclaré qu’il doutait que les joueurs non vaccinés soient autorisés à entrer.

« Je ne pense pas qu’un joueur de tennis non vacciné obtiendra un visa pour entrer dans ce pays et s’il en obtenait un, il devrait probablement être mis en quarantaine pendant quelques semaines », a déclaré Andrews lors d’un point de presse.

« Je ne pense pas que la personne que vous avez indiquée [Djokovic] ou tout autre joueur de tennis, ne le personnalisons pas, ou un golfeur ou un pilote de Formule 1 obtiendra même un visa pour venir ici.

« Si je me trompe, je suis sûr que le gouvernement fédéral vous le fera savoir.

« [The virus] ne se soucie pas de votre classement au tennis ou du nombre de tournois du Grand Chelem que vous avez gagnés. C’est complètement hors de propos. Vous devez être vacciné pour assurer votre sécurité et celle des autres. »

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.