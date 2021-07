Novak Djokovic rejoint Roger Federer et Rafael Nadal en remportant le 20e titre du Grand Chelem, un record, en battant Matteo Berrettini lors de la finale masculine de Wimbledon

Novak Djokovic a égalé le record de 20 titres du Grand Chelem de Roger Federer et Rafael Nadal en battant Matteo Berrettini lors de la finale masculine de Wimbledon.

Le Serbe a remporté son troisième titre consécutif cette année en battant Berrettini sur le court central 6-7 (4) 6-4 6-4 6-3 alors qu’il chasse un Golden Slam.

.

Djokovic embrasse son 20e titre du Grand Chelem alors qu’il rejoint Roger Federer et Rafael Nadal

Federer avait 16 titres lorsque Djokovic a remporté son deuxième en 2011, mais au cours de la dernière décennie, le Serbe a traqué ses grands rivaux pour réaliser ce qui semblait impossible, et le numéro un mondial ne semble pas vouloir s’arrêter là.

Son triomphe acharné contre l’Italien Berrettini, qui s’en est très bien sorti lors de sa première finale de chelem, fait de lui le premier homme depuis Rod Laver en 1969 à remporter les trois premiers titres de l’année.

Il a déjà fait savoir qu’il courait après le Golden Slam – les quatre titres du slam et une médaille d’or olympique en simple en un an, que seule Steffi Graf avait réussi auparavant – et il est de plus en plus difficile de voir qui peut l’arrêter.

Berrettini a bien tenté et, malgré de lourds straps sur sa cuisse gauche, a remporté le premier set, mais il n’a pas pu devenir le premier vainqueur italien de cette grande finale londonienne.

Berrettini a donné une bonne image de lui-même

Djokovic, qui a maintenant remporté trois titres consécutifs à Wimbledon et six au total, a été très ouvert sur son ambition de marquer l’histoire dans le sport qu’il aime depuis qu’il a pris une raquette pour la première fois quand il était petit mais qui n’a pas toujours rendu la pareille.

C’était sans doute le plus grand match de sa carrière de ce point de vue et les nerfs étaient trop évidents lors de ses trois premiers matchs de service alors qu’il frappait trois doubles fautes et avait du mal à soulever son deuxième service au-dessus de 80 mph.

Mais Berrettini n’était pas assez lâche pour prendre l’avantage et s’est rapidement retrouvé 5-2 derrière et face à un déficit rapide au premier set.

Un changement d’élan est arrivé après un long huitième match, que Berrettini a finalement tenu après huit égalités, sauvant un point de set.

.

Djokovic a riposté après avoir perdu le premier set contre Berrettini

Djokovic avait encore une chance de servir, mais Berrettini était maintenant capable de passer à la vitesse supérieure, déclenchant un énorme coup droit sur le premier point, et, avec la tête de série encore quelque peu enchaînée par la tension, son adversaire a saisi son moment.

Un vainqueur du coup droit poussé sur la ligne au point de rupture a été accueilli par un énorme rugissement de la foule, qui était principalement derrière l’outsider, et ils étaient debout lorsque Berrettini a remporté le tie-break.

Il a frappé son coup droit, a attrapé Djokovic avec la vitesse de son mouvement, puis a pris son premier point de consigne avec un as à 138 mph.

Djokovic a dû revenir de deux sets contre Stefanos Tsitsipas lors de la finale de Roland-Garros le mois dernier, mais il était directement à l’offensive ici, battant Berrettini deux fois de suite pour mener 4-0.

Djokovic avait trouvé son service et une douceur sur ses coups de fond qui ont causé de gros problèmes à Berrettini.

.

Djokovic a frappé le pont après avoir remporté le point de championnat

La foule attendait un troisième set mais Berrettini les a animés en gagnant un point avec un lob entre les jambes puis a de nouveau cassé Djokovic lorsqu’il a servi pour le set.

Trois points de set allaient et venaient pour Djokovic sur le service de son adversaire, mais cette fois, il a interrompu le retour avec une prise confiante pour aimer.

L’arbitre Marija Cicak, la première femme à s’asseoir sur la chaise pour une finale en simple messieurs à Wimbledon, a dû appeler au silence dans le troisième set alors que des sections de la foule se sont engagées dans une bataille verbale pour soutenir leurs favoris.

Djokovic a fouetté ses fans après avoir rompu pour 2-1, puis sauvé deux balles de break à 2-3, avec lesquelles les chances de Berrettini dans le set ont disparu.

L’avantage était avec Djokovic mais il était frustré par des erreurs inhabituelles dans des moments serrés et il y avait toujours le sentiment qu’il ne faudrait pas grand-chose pour que le match reprenne.

.

Berrettini reviendra plus fort de sa défaite SW19

À 2-3 dans le quatrième set, Djokovic s’est retrouvé à 15-30 mais a joué un point défensif incroyable avant de le gagner avec un coup droit, levant son doigt vers le ciel alors que la foule s’élevait en appréciation.

Berrettini a lancé un regard exaspéré vers son équipe, et quelques instants plus tard, il était en panne après une double faute.

Djokovic s’est précipité vers la ligne d’arrivée, remportant la victoire sur sa troisième balle de match lorsque Berrettini a marqué un revers et est tombé sur le terrain en triomphe.