Novak Djokovic remporte la finale du tournoi ATP 1000 à Paris

11/07/2021

Act à 18h15 CET

Le joueur serbe Novak Djokovic, numéro 1 de l’ATP et tête de série numéro 1, a remporté la finale du tournoi ATP 1000 en Paris pour 4-6, 6-3 et 6-3 en deux heures et dix-sept minutes au joueur de tennis russe Daniel Medvedev, numéro 2 de l’ATP et tête de série numéro 2. Avec ce résultat, le joueur serbe devient le nouveau champion du tournoi ATP 1000 de Paris.

Medvedev a réussi à briser le service de son adversaire 3 fois, tandis que Djokovic l’a réussi 5 fois. De plus, le Serbe a réalisé un premier service à 73% et a commis 2 doubles fautes, réussissant à remporter 63% des points de service, tandis que son adversaire a atteint une efficacité de 61%, a commis 3 doubles fautes et a remporté 55% des points de service.

Le tournoi ATP Paris Il se déroule sur un court en dur sous abri et un total de 75 joueurs sont vus visages et un total de 56 arrivent à la phase finale entre ceux classés directement, ceux qui ont surmonté les phases précédentes du championnat et ceux qui sont invité. De même, il se déroule entre le 30 octobre et le 7 novembre à Paris.