Novak Djokovic remporte la place des quarts de finale aux dépens du joueur de tennis Jenson Brooksby

09/07/2021

Le à 07:45 CEST

Novak Djokovic, Serbe, numéro 1 de l’ATP et tête de série numéro 1, a rempli les pronostics en s’imposant en huitièmes de finale de l’US Open en trois heures par 1-6, 6-3, 6-2 et 6-2 à l’américain Jenson Brooksby, numéro 99 de l’ATP. Avec ce résultat, nous verrons le vainqueur du match en quarts de finale de l’US Open.

Brooksby a réussi à casser le service de son adversaire à 3 reprises, tandis que Djokovic, de son côté, l’a réussi 6 fois. De plus, le joueur serbe a atteint une efficacité de 62% au premier service, a commis une double faute et a pris 66% des points de service, tandis que son adversaire a réalisé un premier service de 74% et une double faute, réalisant ainsi une victoire de 56% du service. points.

Pendant les quarts de finale, Djokovic affrontera le joueur de tennis italien Matteo Berrettini, numéro 8 et tête de série numéro 6.

Le tournoi New York (US Open) se déroule du 24 août au 12 septembre sur un court en dur en plein air. Lors de cette compétition un total de 237 joueurs s’affrontent et la phase finale est composée d’un total de 128 parmi ceux directement classés, ceux qui ont réussi à gagner lors de la phase précédente et les joueurs invités.