Novak Djokovic s’est vu refuser l’entrée en Australie après l’annulation du visa, le numéro un mondial devant être expulsé hors du pays et se voir refuser la chance de défendre le titre de l’Open d’Australie

Novak Djokovic s’est vu refuser l’entrée en Australie, laissant ses espoirs de jouer à l’Open d’Australie en ruines.

Le Serbe a été détenu à l’aéroport de Melbourne pendant plus de huit heures avant d’être interdit de séjour dans le pays, en raison de problèmes liés à son visa.

GETTY

Djokovic devrait manquer le premier Grand Chelem de 2022

Djokovic avait reçu une exemption médicale des règles de vaccination Covid-19 pour participer à l’Open d’Australie, où il est neuf fois champion.

Mais la décision d’autoriser le joueur de 34 ans à concourir a déclenché une furieuse querelle en Australie et il s’est maintenant vu refuser l’entrée par la Force frontalière australienne et lui a ordonné de partir.

Il y a eu des suggestions qu’il pourrait faire appel, mais une déclaration de l’ABF a été formulée avec force.

Il disait : « L’Australian Border Force continuera de veiller à ce que ceux qui arrivent à notre frontière se conforment à nos lois et exigences d’entrée.

« L’ABF peut confirmer que M. Djokovic n’a pas fourni de preuves appropriées pour répondre aux exigences d’entrée en Australie, et son visa a par la suite été annulé.

« Les non-ressortissants qui ne détiennent pas de visa valide à l’entrée ou dont le visa a été annulé seront détenus et expulsés d’Australie.

« L’ABF peut confirmer que M. Djokovic a eu accès à son téléphone. »

GETTY

Djokovic visait un dixième titre à l’Open d’Australie

Djokovic n’avait pas rendu public les raisons pour lesquelles son exemption médicale avait été accordée.

L’Australie ayant des règles strictes concernant les voyages dans et à travers le pays pour les personnes non vaccinées, la décision avait été très controversée.

Le statut vaccinal de Djokovic est inconnu, mais il a déjà exprimé son scepticisme à ce sujet.

Le Premier ministre australien Scott Morrison a averti que Djokovic serait dans le « prochain avion de retour » s’il ne pouvait pas fournir « une preuve acceptable » pourquoi il était exempté.

Le gouvernement de l’État de Victoria a également déclaré qu’il ne soutiendrait pas la demande de visa de Djokovic.

GETTY

On dirait qu’il peut oublier de jouer en Australie cette année

Une victoire Down Under ferait de Djokovic le joueur masculin le plus titré de tous les temps, le portant au-delà de Roger Federer et Rafa Nadal à 21 victoires en Grand Chelem.

La décision de lui refuser l’entrée en Australie déclenchera probablement une énorme dispute diplomatique.

Peu de temps avant la déclaration de l’ABF, le président serbe Aleksandar Vucic avait pesé dans la controverse et critiqué la manière dont Djokovic avait été traité.

Vucic a écrit sur Instagram : « Je viens de terminer une conversation téléphonique avec Novak Djokovic.

« J’ai dit à notre Novak que toute la Serbie était avec lui et que nos autorités prenaient toutes les mesures pour mettre fin au harcèlement du meilleur joueur de tennis du monde dans les plus brefs délais.

« Conformément à toutes les normes du droit international public, la Serbie se battra pour Novak Djokovic, pour la justice et la vérité. »