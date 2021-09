Novak Djokovic sur les leçons apprises lors de la pandémie lors de l’US Open – WWD

Alors que Novak Djokovic se bat pour remporter son 21e titre du Grand Chelem à l’US Open de cette année, il a réservé du temps pour discuter des leçons qu’il a apprises au cours de la pandémie. Comme tout le monde, il a mis un nouvel accent sur le temps passé en famille et la pleine conscience, tout en acquérant une conscience accrue des inégalités au sein de sa propre communauté.

« J’ai appris à ne pas tirer de conclusions hâtives et à être trop subjective, à faire un effort pour déconnecter et ne pas laisser l’engouement collectif impacter ma vie de famille, à être flexible et adaptable aux changements constants, ce qui demande beaucoup de patience, alors je garde exercer ce muscle », a déclaré la star du tennis.

«Je suis très chanceux et reconnaissant que pendant tout ce temps que j’ai passé à jouer au tennis de haut niveau, j’ai réussi à sécuriser financièrement ma famille afin que la pandémie ne nous ait pas trop affecté. Cependant, ce n’était pas le cas avec mes collègues joueurs de tennis. La plupart d’entre eux ont abandonné le tennis car ils ne pouvaient pas jouer à des tournois et gagner leur vie alors que les choses étaient au point mort pendant le verrouillage. J’ai pris le temps de comprendre comment je peux leur être utile à partir de ma position de pouvoir et d’influence.

“[Fellow tennis player] Vasek Pospisil et moi avons fondé une association de joueurs de tennis professionnels en réponse au besoin des joueurs d’être entendus et vus et de gagner leur vie de manière durable. Nous essayons de redonner à notre communauté de tennis et c’est le moyen de garantir que tous les joueurs sont équitablement représentés dans toutes les questions qui concernent leur santé et leur bien-être et affectent leur capacité à concourir et à percevoir un salaire équitable », a déclaré Djokovic.

Entre l’entraînement et d’autres engagements, Djokovic a trouvé le temps de travailler au clair de lune en tant que designer d’accessoires. Il a conçu un sac fourre-tout en édition limitée en collaboration avec Montblanc, marquant son exploit record de passer 311 semaines consécutives en tant que joueur masculin numéro un au monde. Sa première collaboration avec Montblanc – une interprétation de l’un des célèbres instruments d’écriture de la marque – est sortie en 2019.

Le sac fourre-tout noir, brodé du « 311 » ainsi que du drapeau serbe natif de Djokovic, est fabriqué à partir d’un fil de nylon durable composé de matériaux recyclés. Seules 311 pièces ont été produites et les bénéfices seront reversés à la Fondation Novak Djokovic, qui propose des programmes éducatifs aux enfants de Serbie.

Djokovic lui-même semblait assez investi dans les types de sacs qu’il utilise pour transporter ses affaires et son équipement de tennis. « Je préfère toujours porter mes propres sacs. Ils sont chargés de trucs pour l’entraînement et assez lourds. Je prends conscience de l’importance de faire des choix durables dans le but de protéger la planète Terre et de la préserver pour les générations futures. Ainsi, lorsque je choisis un sac, j’essaie de m’assurer qu’il est fait de matériaux respectueux de l’environnement. J’aime le design classique et minimaliste. Juste un simple sac noir pour transporter mon livre, mon iPad et mon agenda avec moi.

Novak Djokovic à l’US Open. Courtoisie/Montblanc

Quant à sa fondation, dont bénéficient ces nouveaux sacs Montblanc, Djokovic a mis en lumière les projets en cours que lui et son épouse Jelena Djokovic (directrice générale de la fondation) se sont fixés comme objectifs à court et à long terme. « Nous avons établi un partenariat avec la Banque mondiale et le gouvernement serbe et dans les deux ou trois prochaines années, nous sommes censés ouvrir 100 unités préscolaires. Cette année seulement, nous avons ouvert deux jardins d’enfants et trois devraient ouvrir cet automne. Nous avons acheté l’équipement nécessaire pour les hôpitaux, comme des tomodensitogrammes et des respirateurs, et nous avons également fait don de masques et d’équipements sanitaires aux écoles et aux ambulances.

« Cette pandémie a mis beaucoup de stress sur nos relations étroites. Nous nous sommes assurés que notre programme pour les parents « Soutenir pas la perfection » est toujours disponible pour tous les parents dans une version en ligne et via des webinaires. Nous nous sommes assurés de leur fournir des techniques et des outils pour gérer le stress et maintenir les relations au sein de la famille aussi saines que possible », a-t-il déclaré.

Après une absence prolongée, le tennis du Grand Chelem a accueilli de nouveau les spectateurs dans ses tribunes cette année. Ceci est particulièrement important à l’US Open, où le rugissement de la foule au Arthur Ashe Stadium, le plus grand stade de tennis au monde, aiderait les joueurs dans leurs combats vers la victoire, en particulier dans les conditions chaudes et humides qui rendent l’US Open. un défi physique particulier.

Pour Djokovic, les directives changeantes pour les fans et les joueurs ont été en quelque sorte un défi : « Ce n’est vraiment facile pour personne ; nous le découvrons tous au fur et à mesure. L’ambiance change tout le temps. Il se passe toujours quelque chose, mon esprit est toujours occupé par des questions et des inquiétudes, il est donc très important de prendre du temps pour le silence et la pleine conscience.

“Nous aimons tous avoir cette énergie d’excitation et de soutien [from spectators] autour de nous. Cependant, j’entraîne également mon esprit à ne pas trop m’attacher à cela, car je peux facilement devenir fou car ces choses changent tout le temps. Parfois, je réussis mieux à garder mon sang-froid, parfois moins. Comme je l’ai dit, ce n’est vraiment facile pour personne », a-t-il déclaré.

Mais que fait un champion à New York pendant son temps libre ? Selon Djokovic, ils ont des passe-temps comme tout le monde. « Vous pouvez me voir marcher pieds nus dans Central Park ou faire du vélo avec ma famille. Je viens de passer un merveilleux moment lors d’un concert dans le parc. J’y suis allé pour écouter Zia Victoria Uehling chanter, c’est la fille d’un de mes amis très proches, et je l’ai vue devenir une merveilleuse interprète. Tellement heureuse de pouvoir revenir à New York, voir mes amis et faire partie de leur vie aussi. J’ai célébré quelques trophées avec mon équipe au Bar Italia sur Madison Avenue, c’est donc un endroit incontournable pour nous. porte bonheur”, a-t-il déclaré.