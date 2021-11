Novalak fera ses débuts en F2 avec MP alors que Zendeli rencontre des problèmes budgétaires · .

Clément Novalak passera en Formule 2 pour les manches saoudiennes et d’Abou Dhabi de la saison 2021.

MP Motosport a annoncé aujourd’hui avoir signé avec Novalak pour terminer la saison 2021 de F2 et poursuivre une campagne complète en 2022. Il remplace Lirim Zendeli dans la voiture numéro 12.

Novalak, 20 ans, s’est classé troisième du championnat FIA de Formule 3 de cette année, terminant derrière Dennis Hauger et Jack Doohan bien qu’il n’ait pas remporté de course. Il a pris trois deuxièmes places et une troisième, et a marqué des points dans 16 des 20 courses.

Le champion de Formule 3 BRDC 2019 est passé à la série FIA ​​avec Carlin en 2020 avant de passer à Trident cette année. Novalak a déclaré qu’il espérait que le passage à MP, qui a remporté une victoire en F2 cette saison, « me permettra de reprendre le chemin de la victoire ».

Zendeli, qui n’avait marqué que quatre points au cours de sa première saison en F2, a écrit dans un article sur les réseaux sociaux qu’il n’avait pas pu continuer en raison d’un manque de budget.

« Je ne pourrai plus continuer en F2 pour des raisons financières », a déclaré Zendeli. « La pandémie a encore réduit mon budget déjà très serré. Tout d’abord, je tiens à remercier mes sponsors allemands qui ont été fiables et ne sont pas la cause de la coupure soudaine. Surtout Ajdini qui a dû couvrir des écarts budgétaires inattendus causés par des promesses non tenues par quelqu’un d’autre.

« Je suis fier d’avoir pu avoir la chance de concourir en F2 en venant d’une ‘famille normale’ financièrement », a-t-il poursuivi, ajoutant que MP avait été « patient et solidaire tout le temps ».

« Réaliser que je dois prendre du recul un instant est très difficile, mais je vais tout essayer pour trouver une opportunité excitante de revenir sur la bonne voie le plus tôt possible », a-t-il déclaré.

Zendeli est le quatrième pilote de F2 à citer des raisons financières pour son retrait du championnat cette année, rejoignant Matteo Nannini, Gianluca Petecof et David Beckmann. Nannini revint ensuite prendre le siège de Petecof.

