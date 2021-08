Novator va acquérir 15 % du capital de DNEG ; investit 250 millions de dollars

Namit Malhotra conservera ses fonctions actuelles de président-directeur général de DNEG.

Novator Capital Advisers, LLP a investi 250 millions de dollars dans DNEG, une filiale de Prime Focus Limited. Selon l’entreprise, l’investissement de Novator dans DNEG permet à l’entreprise de rationaliser sa structure, de consolider les investissements minoritaires et de positionner DNEG pour une croissance future. Namit Malhotra conservera son rôle actuel de président-directeur général de DNEG et augmentera sa participation dans la société mère de 35 % à environ 70 %. Novator détiendra une participation de 15 % dans DNEG.

DNEG a remporté cinq Oscars pour les meilleurs effets visuels au cours des sept dernières années, ainsi que plusieurs prix pour son travail sur les effets visuels sur des émissions épisodiques haut de gamme pour les clients OTT et de streaming. Avec l’investissement de Novator, DNEG vise à capitaliser sur la forte demande pour ses services sur le marché en plein essor du contenu en streaming et à explorer les opportunités dans les catégories et formats adjacents, y compris le développement et la production de contenu de jeu et de propriété intellectuelle (IP) original.

Thor Björgólfsson, président de Novator, rejoindra le conseil d’administration de DNEG plus tard cette année. L’explosion mondiale de la demande de contenu de haute qualité sur toutes les plateformes a créé des opportunités importantes sur le marché des médias et du divertissement, a déclaré Björgólfsson. « Nous avons identifié DNEG comme ayant tous les éléments clés en place pour tirer pleinement parti de ces opportunités. Forts de son héritage primé, nous soutenons la vision de Namit Malhotra d’accélérer l’évolution de DNEG d’un fournisseur de services purs à une centrale de production de contenu et de services de jeu pour l’ensemble de l’écosystème », a-t-il ajouté.

Pour Namit Malhotra, président-directeur général de DNEG, avec le soutien de Novator, la société franchira une nouvelle étape dans la mise à l’échelle et l’élargissement de la portée de ses activités. «Au cours de mes 25 années d’expérience dans la création d’une entreprise mondiale, je peux dire sans aucun doute que je n’ai jamais vu une telle explosion de la demande pour nos services ou un meilleur moment pour former de nouveaux partenariats de création de contenu. Le doublement de ma participation au capital de la société mère de DNEG témoigne de mon engagement total et de ma confiance totale dans l’opportunité. DNEG est parfaitement positionné pour s’aligner stratégiquement avec nos clients et partenaires afin de créer un contenu convaincant et réussi pour un public mondial, et alors que certains de nos clients clés se lancent dans de nouveaux domaines tels que les jeux, notre stratégie et l’opportunité s’imbriquent parfaitement », a-t-il déclaré.

Lire aussi: Viacom18 remporte les droits TV et numériques pour la série Abu Dhabi T10

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.