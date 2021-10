Novavax en bonne voie pour produire des doses de 150 m d’ici la fin du quatrième trimestre

Novovax a déclaré qu’elle ferait plusieurs soumissions réglementaires au cours des deux prochaines semaines au Royaume-Uni, en Europe, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

La société de biotechnologie Novavax a déclaré avoir fait des progrès significatifs dans la mobilisation de son réseau de fabrication mondial pour produire son vaccin Covid-19 à une échelle commerciale. Cela inclut le partenariat avec le fabricant indien de vaccins Serum Institute of India (SII). « Notre chaîne d’approvisionnement mondiale devrait atteindre une capacité de 150 millions de doses par mois d’ici la fin du quatrième trimestre », a déclaré mercredi Novavax.

Novavax et SII ont demandé une liste d’utilisation d’urgence (EUL) à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour le candidat vaccin Novavax Covid-19. Avec SII, Novavax a également déposé une demande d’autorisation en Inde, en Indonésie et aux Philippines.

L’EUL de l’OMS permettra à Novavax et SII de livrer 1,1 milliard de doses de vaccin à l’installation COVAX, a indiqué la société. Novovax a déclaré qu’elle ferait plusieurs soumissions réglementaires au cours des deux prochaines semaines au Royaume-Uni, en Europe, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande et d’ici la fin de 2021 aux États-Unis.

