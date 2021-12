Novavax : l’Union européenne approuve le 5e vaccin COVID-19 pour le bloc

La décision de l’Agence européenne des médicaments d’accorder une autorisation de mise sur le marché conditionnelle pour le vaccin pour les personnes âgées de 18 ans et plus intervient alors que de nombreux pays européens luttent contre une recrudescence des infections et au milieu des inquiétudes concernant la propagation de la nouvelle variante omicron.



Le régulateur des médicaments de l’Union européenne a donné lundi son feu vert à un cinquième vaccin COVID-19 destiné à être utilisé dans le bloc des 27 pays, accordant une autorisation de mise sur le marché conditionnelle au vaccin à deux doses fabriqué par la société de biotechnologie américaine Novavax.

La décision de l’Agence européenne des médicaments d’accorder une autorisation de mise sur le marché conditionnelle pour le vaccin pour les personnes âgées de 18 ans et plus, qui doit être confirmée par la commission exécutive de l’UE, intervient alors que de nombreux pays européens sont aux prises avec une recrudescence des infections et au milieu des inquiétudes concernant la propagation du nouvel omicron une variante.

Novavax dit qu’il teste actuellement la façon dont ses tirs résisteront à la variante omicron et, comme d’autres fabricants, a commencé à formuler une version mise à jour pour mieux correspondre à cette variante au cas où elle serait éventuellement nécessaire.

