Novavax News: Pourquoi les investisseurs en actions NVAX ont une pilule difficile à avaler aujourd’hui

Novavax (NASDAQ :NVAX) l’action prend un coup vendredi alors que les investisseurs réagissent aux nouvelles concernant Merck (NYSE :MRK) développer un traitement COVID-19.

Source : Shutterstock

Novavax développe actuellement son propre vaccin contre le nouveau coronavirus. Cependant, il a peut-être attendu trop longtemps pour le sortir. Merck a dévoilé aujourd’hui les résultats d’une étude intermédiaire qui montrent que sa pilule orale, le molnupiravir, réduit le risque de décès ou d’hospitalisation d’environ 50 % chez certains patients atteints de coronavirus.

Cela signifie que Novavax aura peut-être moins besoin du vaccin en préparation. En plus de cela, d’autres sociétés ont déjà des vaccins tandis que NVAX participe toujours aux essais cliniques de Phase 1/2.

Compte tenu du retard dans la sortie de son vaccin, ainsi que des nouvelles de Merck aujourd’hui, il n’est pas surprenant que les investisseurs en actions NVAX voient le rouge aujourd’hui. Pour aller de pair avec cela, le commerce lourd a quelque 12 millions d’actions qui changent de mains. Le volume quotidien moyen des transactions de l’action est plus proche de 4,8 millions d’actions.

Investisseurs sur Twitter (NYSE :TWTR) pèsent également sur les nouvelles de Merck et ce que cela signifie pour les actions NVAX aujourd’hui. Voyons quelques-uns de leurs commentaires ci-dessous!

Plus comme Biggest #Fakenews of our life times$VXRT $MRNA $AEHR $NRXP $INO $NVAX $CODX $BNTX $MRNA $INO $AZN $PFE $JNJ $GILD #VaccineMandate #Mkt pic.twitter.com/L3rJtOFoXj

Ok, je n’ai plus de day trade sur $NVAX. C’était un métier très risqué. La réalité de la situation pour $NVAX est qu’ils doivent rattraper rapidement $PFE / $BNTX et $MRNA sur les approbations et la commercialisation des vaccins, sinon, leurs actionnaires sont F’ed. C’est un commerce binaire maintenant.

– DMC (@AssetReset) 1er octobre 2021