Novavax NVAX Stock est sur le point de monter en flèche dans l’année à venir

La pandémie de coronavirus a perturbé de nombreuses entreprises et a été une aubaine pour d’autres. L’industrie pharmaceutique est un secteur qui a le vent en poupe. C’est particulièrement vrai pour les entreprises qui ont mis sur le marché un vaccin contre le Covid-19. Développeur de vaccins Novavax (NASDAQ :NVAX) en est un parfait exemple. L’action NVAX est passée d’une relative obscurité avec un cours de l’action juste en dessous de 4 $ au début de 2020. Aujourd’hui, l’action se négocie au-dessus de 200 $ par action, soit une augmentation stupéfiante de 5 000 % en moins de deux ans.

Source : Shutterstock

Bien qu’il s’agisse d’un gain impressionnant, l’action NVAX se situe en fait bien en dessous de son sommet pluriannuel de 331,68 $, atteint en février. Le récent repli pourrait représenter une excellente opportunité pour les investisseurs.

Le potentiel de revenus du vaccin Covid-19 de la société est important, et je suis un taureau sur les actions NVAX à long terme.

Novavax fait des mouvements en attendant l’approbation

Toujours en phase d’essais cliniques, Novavax n’a pas encore obtenu l’approbation réglementaire de son vaccin Covid-19 à deux doses auprès d’aucune agence gouvernementale. Bien qu’il se soit avéré efficace à 90 % pour prévenir les maladies graves, l’entreprise a rencontré des problèmes pour afficher des informations de fabrication cohérentes.

Le vaccin Covid-19 de Novavax est un vaccin à sous-unité protéique, qui agit en entraînant le système immunitaire à combattre le virus en lui montrant une protéine de pointe qui ressemble au virus mais ne l’est pas. Il a été rapporté qu’il est moins susceptible de provoquer des effets secondaires que d’autres vaccins.

Novavax a déjà déposé une demande d’approbation réglementaire en Inde, en Indonésie et aux Philippines. La société prévoit de soumettre son vaccin à la Food and Drug Administration des États-Unis pour une autorisation d’utilisation d’urgence au quatrième trimestre. La direction a également déclaré qu’elle déposerait au Royaume-Uni, en Australie et au Canada.

La société a déjà retardé son intention de soumettre son vaccin pour approbation, donc je suis sûr que certains investisseurs sont sceptiques. Mais il y a eu un grand développement dans l’histoire de Novavax la semaine dernière.

Novavax et le Institut du sérum de l’Inde, le plus grand producteur mondial de vaccins, a soumis conjointement le vaccin Covid-19 de Novavax à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour une liste d’utilisation d’urgence (EUL). Recevoir cette désignation de l’OMS permettrait au vaccin de la société d’être distribué par des initiatives mondiales de partage de vaccins. Ce serait énorme pour l’entreprise et l’aiderait à faire parvenir son vaccin aux pays à revenu faible et intermédiaire.

Novavax bénéficie d’un avantage sur Pfizer (NYSE :PFE) et Moderna (NASDAQ :ARNm) vaccins, qui ont déjà été approuvés aux États-Unis et ailleurs, en termes d’exigences de stockage. Le vaccin de Novavax peut être conservé à des températures réfrigérées, tandis que les deux autres nécessitent des températures inférieures à zéro. Cela devrait donner à Novavax une longueur d’avance lorsqu’il sera examiné par les gouvernements et les organisations de santé.

Novavax a déjà un accord d’achat anticipé pour 1,1 milliard de doses de son vaccin avec le COVAX Facility, une initiative mondiale de vaccin. L’Union européenne a accepté d’acheter jusqu’à 200 millions de doses. Et le Japon a commandé 150 millions de doses après que plus d’un million de doses du vaccin de Moderna aient été rappelées en raison d’une contamination par de l’acier inoxydable.

Ces accords représentent d’énormes opportunités de revenus pour l’entreprise, et ils ne sont probablement que la pointe de l’iceberg.

Le marché des vaccins reste énorme

Alors que nous avons réussi à ralentir la propagation du coronavirus grâce aux vaccins, nous sommes loin d’être tirés d’affaire. Selon COVAX, seulement 20% des personnes dans les pays à revenu faible et intermédiaire inférieur ont reçu leur première dose d’un vaccin Covid-19. Et 20% des habitants des pays à revenu élevé et intermédiaire supérieur n’ont pas été vaccinés.

C’est un énorme marché adressable pour Novavax. Et il ne grossit que lorsque vous tenez compte du besoin de doses de rappel. Les États-Unis et Israël ont recommandé des injections de rappel pour certaines populations. D’autres pays sont susceptibles de faire de même. Et Novavax a déclaré que sa dose de rappel démontrait une “augmentation de quatre fois des niveaux d’anticorps neutralisants par rapport aux réponses maximales après la primovaccination”.

La demande de vaccins restant élevée, Novavax relève ses objectifs de production. Plus tôt ce mois-ci, la société a annoncé son intention de doubler sa capacité potentielle de fabrication de vaccins Covid-19 à 2 milliards de doses par an.

Le résultat sur les actions NVAX

Novavax a un certain nombre de catalyseurs positifs à l’horizon en termes d’approbations qui pourraient entraîner une croissance significative des revenus à long terme. Des risques subsistent, notamment des retards supplémentaires dans la recherche d’une autorisation d’utilisation d’urgence aux États-Unis et des problèmes de fabrication. Mais je pense que le potentiel de croissance les dépasse de loin.

La société devrait publier ses bénéfices début novembre, et j’ai le sentiment que les investisseurs s’accumuleront après l’annonce. Ajoutez l’action NVAX à votre portefeuille aujourd’hui pour son grand potentiel de hausse au cours de l’année à venir.

A la date de publication, Vandita Jadeja n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Vandita Jadeja est CPA et rédactrice financière indépendante qui aime lire et écrire sur les actions. Elle croit en l’achat et la détention pour des gains à long terme. Sa connaissance des mots et des chiffres l’aide à rédiger une analyse boursière claire.