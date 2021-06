Novavax souhaite ajouter un quatrième vaccin COVID à l’arsenal américain ⋆ 10z viral

in

Novavax a annoncé que son vaccin contre le coronavirus était efficace à 90,4% dans un grand essai clinique, ouvrant potentiellement la voie à son autorisation d’utilisation aux États-Unis

Le vaccin a montré des niveaux d’efficacité similaires aux vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna, à la suite de l’essai impliquant 29 960 personnes aux États-Unis et au Mexique. Le vaccin de Novavax utilise des protéines ressemblant aux protéines « spike » à la surface du coronavirus, déclenchant une réponse immunitaire chez un receveur, contrairement à Pfizer et Moderna qui utilisent la technologie de l’ARNm.

“Notre vaccin fonctionne très bien même si le virus a muté de manière significative”, a déclaré le Dr Gregory Glenn, responsable de la recherche et du développement chez Novavax, dans un communiqué.

En raison de l’approvisionnement actuel en vaccins autorisés aux États-Unis, la Food and Drug Administration pourrait exiger de Novavax qu’elle suive un processus d’approbation standard plutôt que de demander une autorisation d’urgence. Le PDG de Novavax, Stanley Erck, a déclaré que la société devrait attendre plusieurs mois pour postuler dans tous les cas, afin d’augmenter ses capacités de fabrication.

“Je pense que la bonne nouvelle est que les données sont si convaincantes qu’elles incitent tout le monde à prêter attention à nos dossiers”, a déclaré Erck.

Erck a ajouté que le vaccin Novavax serait probablement d’abord disponible pour les pays en dehors des États-Unis participant au programme Covax, peut-être d’ici la fin septembre.

Novavax a remporté un contrat de 1,6 milliard de dollars pour 100 millions de doses de l’opération Warp Speed ​​de l’administration Trump. La société n’a jamais produit de vaccin autorisé par les régulateurs au cours de ses 33 ans d’histoire.

