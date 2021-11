Novembre a été le deuxième mois le plus performant pour les DEX, après mai

Au milieu de cela, dYdX a signalé un problème de sécurité, mais ils ont récupéré des fonds potentiellement vulnérables. Visor Finance a également été exploité la semaine dernière, ce que l’équipe insiste pour appeler un arbitrage.

Alors que la sécurité réglementaire mondiale sur la crypto-monnaie continue d’augmenter, l’adoption d’échanges cryptographiques décentralisés (DEX) augmente également.

Au cours des 12 derniers mois, les DEX ont enregistré un volume total de 910 milliards de dollars. Après avoir commencé l’année avec un volume de 60 milliards de dollars, les DEX n’ont enregistré qu’une augmentation de leur volume de transactions mensuel, selon Dune Analytics.

En mai, un volume record de 174,27 milliards de dollars a été négocié sur les DEX. En juillet, les chiffres sont tombés à près de 74 milliards de dollars, mais ils ont augmenté au cours des trois derniers mois. Aujourd’hui, fin novembre, les DEX ont enregistré leur deuxième volume mensuel le plus élevé à 132,8 milliards de dollars.

Le populaire DEX Uniswap continue de dominer l’espace, sa part de marché passant à 79,4 %, contre 62 % en juin. Sur la base du volume quotidien, SushiSwap représente la deuxième plus grande part de marché à 11,6%, contre 22,5% au début du mois dernier.

D’autres mentions notables incluent 0x Native, qui capture 3,4% de part de marché DEX, Balancer (1,7%), Bancor (1,2%) et Curve (1%).

Les exploits

Au milieu de l’adoption croissante, les piratages se multiplient également, DEX dYdX signalant un problème de sécurité. Au cours des 7 derniers jours, par rapport au volume de 21,73 milliards de dollars d’Uniswap, dYdX a enregistré un volume de transactions de 670 800 $.

Le problème de sécurité concernait son contrat intelligent nouvellement déployé, mais aucun fonds n’a été perdu et tous les fonds ont été signalés par dYdX comme étant en sécurité.

« Une récupération de chapeaux blancs de fonds potentiellement vulnérables a été exécutée en partenariat avec @samczsun et l’équipe dYdX, et tous les fonds potentiellement vulnérables ont été sauvés », a déclaré l’équipe sur Twitter au cours du week-end.

Dans le cadre de la récupération du chapeau blanc, l’équipe a déplacé les fonds vers un contrat intelligent d’entiercement, et quiconque a autorisé le dépôt de fonds sur trade.dydx.exchange a été invité à déplacer les fonds dans son portefeuille car seul son portefeuille peut accéder pour récupérer les fonds.

Si vous avez défini une autorisation de dépôt sur dYdX au cours des 4 derniers jours, accédez immédiatement à https://t.co/1WbZbCpiuX pour résoudre un problème de sécurité critique avec votre portefeuille ❗️N’ENVOYEZ PAS DE FONDS À VOTRE PORT.UILLE AVANT DE FAIRE CECI ️ https://t.co/UvI0wJFk01 – dYdX 🦔 (@dydxprotocol) 27 novembre 2021

La semaine dernière, un autre projet DeFi, Visor Finance, a subi un piratage. Mudit Gupta de SushiSwap a noté que Visor Finance avait été piraté plusieurs fois la semaine dernière. Et tandis que les fonds des utilisateurs ont été perdus lors du premier incident, ils ont déjà été remboursés, et le reste des pools était des pools de test avec uniquement des fonds d’équipe.

Pendant ce temps, l’équipe de Visor Finance l’a défini comme un arbitrage, affirmant que peu importe son nom, si les fonds des utilisateurs sont en sécurité.

« Peu importe comment on l’appelle lorsqu’il s’agit de fonds d’utilisateurs. Couvrez toute perte de position avec la trésorerie, protégez les LP et faites en sorte que cela ne soit plus possible ! C’est notre philosophie », a-t-il déclaré.

Contrairement à ce que prétend Visor, c’était absolument un bogue dans le contrat intelligent. C’était un exploit/hack, pas un arbitrage.https://t.co/CF3Txe8Fzs – Mudit Gupta (@Mudit__Gupta) 27 novembre 2021

En ce qui concerne le prix des jetons des deux projets, alors qu’ils ont initialement vu une réaction négative, cela pourrait très bien être en tandem avec le vaste marché de la cryptographie et la vente d’actifs à risque.

Au moment de la rédaction, la capitalisation boursière de 769,5 ln DYDX se négocie à 12,44 $, en baisse de 55,2% par rapport à son sommet historique de deux mois. VISOR, quant à lui, à 1,50 $, est en baisse de 64% par rapport à son ATH il y a 7 mois, mais a augmenté de plus de 32% au cours des dernières 24 heures.

De plus, Visor a une valeur totale verrouillée de 21 millions de dollars (TVL), qui a baissé de 2,5 millions de dollars au cours des trois derniers jours, tandis que dYdX a amassé 972 millions de dollars mais a perdu environ 150 millions de dollars au cours du dernier mois, selon DeFi Llama.

