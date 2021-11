Novo Nordisk India annonce Kapil Dev comme ambassadeur de la marque

D’ici 2045, près de 134,3 millions de personnes en Inde devraient souffrir de diabète.

Novo Nordisk India a annoncé que Kapil Dev était l’ambassadeur de la marque. Le partenariat vise à sensibiliser à une meilleure gestion du diabète et à l’adoption précoce de l’insuline.

L’annonce découle du fait que d’ici 2045, près de 134,3 millions de personnes en Inde devraient souffrir de diabète. « Étonnamment, près de la moitié des patients diabétiques en Inde ne savent pas qu’ils sont diabétiques. Le diabète est avant tout une condition liée au mode de vie qui a augmenté de manière alarmante dans tous les groupes d’âge en Inde, et la prévalence parmi la population plus jeune a également augmenté. Par conséquent, il est de la plus haute importance de sensibiliser à la maladie et à ses mesures préventives », a déclaré la société dans un communiqué.

« Pour que les personnes atteintes de diabète mènent une vie saine et active, il suffit d’une sensibilisation et d’une action précoce, d’une mise en route précoce des bons médicaments modernes et de modifications simples du mode de vie. Je suis ravi de m’associer à Novo Nordisk, qui est le leader des soins du diabète et qui a non seulement fourni des solutions innovantes pour les soins du diabète, mais se concentre également sur l’éducation des gens sur la façon de le gérer efficacement. Je crois fermement que ce partenariat nous aidera à partager les bonnes connaissances médicales et à offrir un meilleur accès aux soins pour ceux qui en ont besoin », a déclaré Kapil Dev à propos de son association avec la société de soins de santé.

« Chez Novo Nordisk, nos efforts se sont concentrés sur la sensibilisation au diabète et à son impact sur la vie des personnes touchées, leurs familles, la société et finalement le pays dans son ensemble. Ce partenariat avec l’icône et l’inspiration du cricket, Kapil Dev, est une étape vers une sensibilisation accrue à la gestion efficace du diabète », a déclaré Vikrant Shrotriya, vice-président et directeur général de Novo Nordisk India.

