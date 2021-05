Novo Nordisk lancera un médicament injectable contre le diabète GLP-1 sous forme de comprimés d’ici février

Novo Nordisk, leader mondial de la santé, dont le siège est au Danemark, et un acteur de premier plan sur le marché du diabète, prévoit de lancer ce médicament oral GLP-1 en Inde d’ici février 2022.

Il est présenté comme un médicament oral qui promet non seulement d'aider les patients diabétiques à faire face à la maladie, mais peut également offrir d'autres avantages tels que la perte de poids et la réduction du risque cardiaque. Jusqu'à présent, disponible sous forme de différentes molécules médicamenteuses avec des avantages prouvés au-delà du contrôle du diabète, ont tous été uniquement des injections. Le médicament oral est considéré comme une technologie révolutionnaire qui pourrait changer l'approche et l'acceptation du médicament pour les patients en Inde, qui a aujourd'hui la distinction douteuse d'être la capitale mondiale du diabète. GLP-1 signifie Glucagon-Like Peptide receptor protein, une approche de traitement sans insuline.

S’adressant à Financial Express Online, Vikrant Shrotriya, vice-président et directeur général de Novo Nordisk India, a déclaré: «En Inde, qui compte une population diabétique élevée dans le monde avec environ 77 millions de patients diabétiques dans le pays, ce médicament sous forme de comprimés sera beaucoup plus acceptable et pourrait améliorer la conformité. » Le produit, il a vient avec un contrôle glycémique fort et des avantages supplémentaires en termes d’aide à la perte de poids. Alors que la plupart des principaux médecins parlent de ses mérites, ils estiment que la tarification du médicament sera cruciale pour une meilleure utilisation et une meilleure observance chez les patients. Même les injections disponibles aujourd’hui sont coûteuses et coûtent quelques milliers ou environ 5 000 roupies par mois au moins dans la plupart des cas, ce qui, pour un médicament à vie, pourrait s’avérer coûteux pour beaucoup. Shrotriya n’a pas indiqué à quel prix le médicament oral serait susceptible d’être mis à disposition, bien qu’il ait semblé suggérer que la société était consciente de l’importance de la tarification.

Et puis la position de ceci est susceptible d’être surveillée de près. Les experts dans le domaine qui ont examiné différentes affections et les médicaments et leurs effets à long terme, considèrent le médicament comme un ajout bienvenu aux médicaments disponibles pour les patients diabétiques, mais la concentration sur les prix pourrait s’avérer cruciale. Le Dr Manoj Chadha, endocrinologue consultant, PD Hinduja Hospital & Medical Research Center à Mumbai et fondateur, Hope & Care, le centre endocrinien qu’il a co-fondé avec son épouse le Dr Alka Chadha à Navi Mumbai, fait référence à des études étrangères qui semblent intéressantes du point de vue de l’efficacité, de la sécurité et de la protection cardio ou des effets à long terme du médicament sur les reins et le cœur qui ont été étudiés. Des essais sont apparemment en cours pour obtenir des données indiennes sur les aspects de la sécurité cardiovasculaire. Mais ensuite, en ce qui concerne les prix, il avertit que «nous ne connaissons toujours pas le prix du médicament oral, si le coût est rendu abordable, alors de toute évidence, de nombreuses personnes pourront le prendre et il pourrait y avoir une utilisation généralisée du médicament.»

Soulignant que les médicaments qui peuvent résoudre les problèmes à la fois de l’obésité et du diabète, à la fois en augmentation en Inde et qui apparaissent aujourd’hui comme les plus grands facteurs de risque de Covid également, pourraient s’avérer cruciaux, le Dr V Mohan, cofondateur du Dr Mohan’s Diabetes Specialties Center, a leader de la chaîne de centres de diabète basée à Chennai dans le pays, souligne également les avantages de ce qu’il appelle: «une nouvelle classe de composés appelés analogues du récepteur GLP1 qui agit dans l’intestin et non seulement stimule la sécrétion d’insuline par le pancréas, mais supprime également l’hormone glucagon qui augmente le taux de glucose (ou de sucre) dans le sang. De plus, les autres avantages, notamment la réduction de poids. »

Mais alors, alors que le lancement du médicament semble très attendu, il ne semble pas être le seul domaine d’intervention de Novo Nordisk, qui, selon Vikrant Shrotriya de la société, souhaite étendre son empreinte globale en Inde. Par exemple, dans un an, il voit la société «avoir fait quelques lancements dans le diabète, l’hémophilie (lancement du facteur 13), renforcer sa présence dans les essais cliniques, s’implanter solidement dans la R&D en Inde (avec plus de 2500 patients et 200 centres d’essais cliniques en Inde). » Novo Nordisk, dit-il, détient «près de 57% de part de marché de l’insuline en Inde en valeur et l’insuline contribue à environ plus de 80% des activités de Novo Nordisk en Inde». À l’échelle mondiale, dit-il, «la contribution de l’insuline à l’activité de Novo Nordisk est également significative à 44% de l’activité totale.»

Ceci est peut-être significatif compte tenu du fait que bien qu’étant une capitale mondiale du diabète, la part de l’Inde du point de vue des revenus est encore faible à «entre 200 et 300 millions de dollars» pour le géant d’environ 20 milliards de dollars. Mais ensuite, une réunion virtuelle avec des journalistes de Novo Nordisk Lars Fruergaard Jørgensen Président-directeur général répondant à une question de Financial Express Online voit l’Inde comme un pays important dans le programme de Novo Nordisk, non seulement pour les médicaments, mais aussi pour ses activités. et des opérations avec plus de 4 000 employés en Inde et des opérations mondiales de services aux entreprises en Inde, qui, malgré les défis des verrouillages provoqués par une pandémie, ont gardé les lumières allumées.

