Novogratz dit que Powell est mauvais pour le secteur de l’investissement

Mike Novogratz a déclaré que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, pourrait ralentir le secteur des crypto-monnaies. En outre, il a noté qu’il n’était pas satisfait de la décision du président des États-Unis, Joe Biden, d’élire Powell pour un second mandat.

Lors d’une interview avec CNBC, le Galaxy Digital CEI a déclaré qu’il pensait que Powell n’avait pas le statut politique et économique de l’État crypto. En outre, il a noté que le reste du marché avait des opinions négatives sur Powell.

La nomination de Powell crée des ours crypto

Novogratz a également partagé ses réflexions sur l’espace crypto, déclarant que le marché est devenu baissier après la réélection de Powell.

Nous avons l’inflation qui monte, vous savez, de manière très mauvaise aux États-Unis, donc, nous pouvons le voir, la Fed va devoir aller un peu plus vite… Cela ralentirait tous les actifs. Cela ralentirait le Nasdaq. Cela ralentirait les crypto-monnaies si nous commencions à augmenter les taux beaucoup plus rapidement que nous ne le pensons.

Les niveaux croissants d’inflation aux États-Unis ont été attribués aux taureaux crypto plus tôt ce mois-ci. Le taux d’inflation aux États-Unis est actuellement à un sommet de trois décennies, ayant augmenté de 6,2 % par an. La hausse de l’inflation provoque un effet domino à l’échelle mondiale.

Il a déclaré que le deuxième mandat de Powell pourrait être marqué par une politique stricte, car il ne cherche pas un autre mandat; par conséquent, votre travail ne sera pas en danger.

Novogratz en tant que partisan des crypto-monnaies

Novogratz est un partisan agile de l’espace crypto. Il a été optimiste sur le secteur des crypto-monnaies à court et à long terme. Il fait partie des partisans de la crypto-monnaie qui ont soutenu que Bitcoin (BTC / USD) avait le potentiel d’atteindre 100 000 $.

Dans la récente interview de CNBC, il a en outre noté que l’espace crypto se développait en raison de l’afflux d’investisseurs institutionnels.

Le nombre d’institutions que Galaxy voit s’installer dans cet espace est stupéfiant. J’étais au téléphone avec l’un des plus grands fonds souverains au monde aujourd’hui, et ils ont pris la décision de commencer à investir de l’argent dans les crypto-monnaies.

Cependant, Novogratz a été sceptique quant aux jetons non fongibles (NFT). Il a noté que la valeur de ces jetons « n’était pas normale » et que les investisseurs devraient en tirer profit et investir dans Bitcoin et Ethereum.

