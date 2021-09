Novyy s’associe à Mahindra World City Chennai pour des services de location-vente

Un bloc de 100 appartements au sein du complexe Mahindra World City sera entièrement géré par Novyy pour le compte des acheteurs. (Image représentative)

La start-up indo-britannique Novvy.com, une plate-forme mondiale intégrée d’achat et d’investissement immobilier, a annoncé mardi un produit d’investissement immobilier stratégique avec Mahindra World City à Chennai pour offrir des actifs locatifs aux acheteurs en Inde et aux Indiens vivant à l’étranger.

Un bloc de 100 appartements au sein du complexe Mahindra World City sera entièrement géré par Novyy pour le compte des acheteurs. Des appartements similaires à proximité rapportent actuellement plus de 6 % par an. Novyy fournira des services complets de gestion d’actifs aux acheteurs, y compris, mais sans s’y limiter, la recherche de locataires, la collecte des loyers, l’entretien général et l’entretien des propriétés.

Le fondateur et PDG de Novyy Technologies, Ashish Saraff, a déclaré : « Nous avons choisi Mahindra World City comme notre premier produit locatif en Inde pour son prix intéressant et le marché locatif naturel qu’offre la région. Il y a plus de 65 entreprises employant plus de 80 000 personnes dans les environs, et l’offre dépasse la demande. Nous sommes convaincus que les investisseurs ne manqueront jamais de locataires. De plus, le groupe Mahindra est l’un des groupes d’entreprises les plus respectés en Inde.

Mahindra World City, situé à Chengalpattu, Chennai, est promu par Mahindra Lifespace Developers, l’aile de développement immobilier du groupe Mahindra.

Les investisseurs nationaux et NRI peuvent acheter des appartements 1-BHK au prix de Rs 20,45 lakh (des appartements similaires coûtent un loyer mensuel estimé à Rs 12 000) ou des appartements 1,5-BHK au prix de Rs 25 lakh (des appartements similaires coûtent un loyer mensuel estimé à Rs 14 000).

Le directeur des ventes de Mahindra Lifespaces, Vimalendra Singh, a déclaré : « … Nous sommes ravis de nous associer à la proposition d’achat pour location de Novyy, qui est stratégiquement alignée sur nos offres « Mahindra Happinest » comprenant des maisons bien connectées et prêtes pour l’avenir qui permettre des modes de vie ambitieux grâce à l’accès à des communautés prospères et à des fonctionnalités et équipements qui favorisent le bien-être des utilisateurs. Cette offre pourrait être bénéfique pour les investisseurs nationaux et NRI.

