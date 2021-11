Nouvelles connexes

Après avoir lancé les stickers pour inclure des liens dans les stories vers tous ses utilisateurs, Instagram annonce une nouvelle fonction : « Maintenant toi ». Il est déjà disponible en Espagne et permet de répondre à une histoire avec une autre créer une chaîne d’images entre les utilisateurs.

L’un des principaux objectifs d’Instagram est d’inciter les utilisateurs à continuer à consommer et à générer du contenu. Que les gens rencontrent de nouveaux comptes à suivre et interagir avec eux parvient à retenir les utilisateurs au sein du réseau social.

Fonctions comme « Maintenant, c’est à votre tour« Ils cherchent à favoriser ces relations en générant un réseau entre les histoires. La fonction est désormais accessible à tous les utilisateurs et son utilisation est très simple.

Comment ça marche?

Tout comme les abonnés peuvent répondre à un post par SMS, audio ou en envoyant des emojis, il sera désormais possible de répondre avec une autre story. De cette façon, un utilisateur peut être celui qui démarre la chaîne ou en faire partie répondre à une autre histoire.

Pour démarrer la chaîne, il suffit simplement de publier une histoire avec une photo, une vidéo ou un texte comme d’habitude. Après l’avoir édité avec les autocollants de votre choix, parmi les options, il y a un autocollant avec le titre « Now you » (Add Yours, en anglais).

Dans cet autocollant il y a de la place pour mettre un message pour encourager le reste d’utilisateurs, par exemple « Votre costume d’Halloween » ou « Et votre week-end ? ». En le collant quelque part dans l’histoire et en la publiant, les contacts qui la voient peuvent cliquer dessus et soumettre leurs histoires connexes.

Unir les gens

Instagram envoie une notification chaque fois qu’une autre personne a répondu à cette histoire avec une autre, comme il le fait avec de simples commentaires textuels. L’histoire que l’autre personne envoie est publiée sur son profil et des liens avec le même autocollant vers l’histoire qui répond.

Cela signifie que les abonnés de cette personne pourront accéder à votre histoire à travers la leur et ainsi suivre la chaîne en rencontrant de nouveaux utilisateurs et en communiquant avec eux. C’est une nouvelle option que propose le réseau social pour créer des défis ou des fils de collaboration comme cela se produit dans d’autres réseaux sociaux comme Twitter.

Cependant, Instagram prévient que le contenu des comptes privés continuera d’être protégé. De cette façon, la chaîne ne serait pas aussi ouverte et elle préserve la vie privée des utilisateurs.

