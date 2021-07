Nowitzki : “Doncic est meilleur que moi dans la fleur de l’âge”

Dirk Nowitzki et Luka Doncic sont venus partager une saison avec les Dallas Mavericks. En guise de soulagement, pratiquement. La légende allemande, le joueur le plus important de l’histoire de la franchise, a fait ses adieux après 21 campagnes dans l’organisation, étant le leader du seul ring de son palmarès. 20,7 points et 7,5 rebonds dans les moyennes avec le MVP de 2007, 14 All Star, 12 All-NBA et le MVP des glorieuses Finales, celles de 2011. Un héritage difficile à répéter, mais dont on cherchait l’héritier : le Slovène joueur. Un 21,2 + 7,8 + 6 dans son premier parcours montrait clairement que, bien que ce soit un exploit pratiquement inaccessible, l’épopée était entre de bonnes mains. Nowitzki, avant de se retirer définitivement, s’en est assuré. Déjà lors de son premier contact, il a mis la base à l’épreuve, sur laquelle il avait certains doutes. Il les a tous effacés d’un coup: « Lors du premier entraînement, je me suis approché de lui et j’ai commencé à bavarder : ‘Il n’y a aucune chance que tu fasses ces deux lancers francs.’ Il m’a juste souri et n’a rien dit. Et il a marqué ceux-là. deux coups. Il a tout de suite mérité mon respect », s’est rappelé cette année le légendaire attaquant de puissance.

Nowitzki et Doncic, la saison prochaine, seront deux des visages les plus visibles du jeu vidéo NBA 2K. Dans le cas du Slovène, ce sera l’image principale, la couverture de l’édition 2021-22. Dans le cas de l’Allemand, il partagera la vedette avec Kareem Abdul-Jabbar et Kevin Durant dans une version spéciale du jeu, celle consacrée au 75e anniversaire de la compétition américaine. “Je suis fier de représenter mon pays sur une couverture qui honore les couleurs du drapeau slovène. Le basket-ball m’a tellement donné et je suis ravi de le redonner en collaborant avec 2K Foundations cette année pour améliorer la vie des enfants du monde entier “, a-t-il déclaré. Doncic après la présentation des dessins. Nowitzki, pour sa part, a puisé dans le respect qu’il avait déjà témoigné envers l’ancien joueur du Real Madrid, le plaçant, en termes de performance à un certain stade, au-dessus de lui-même.: “Je dirais que maintenant il est meilleur que moi à mon meilleur, et la chose incroyable, c’est qu’il n’a que 22 ans”, a-t-il déclaré.

Grands mots. Certains qu’il ne faut cependant pas confondre. Dans ses déclarations, Dirk utilise le terme prime, qui se traduit par le pic de performance de n’importe quel athlète (ou dans n’importe quel domaine). Il ne compare pas des carrières ou des héritages, simplement (ce qui n’est pas peu), de meilleurs moments de pure production de basket. “Bien sûr, nous avons développé une excellente relation. C’est un peu triste que je n’aie pu jouer avec lui qu’un an. C’est un talent si spécial … leader sur le terrain à seulement 21, 22 ans et avec un jeu incroyablement complet. Et ça a été un plaisir d’être autour de lui, c’est un bon garçon, il veut bien faire. Nous avons eu une bonne relation et nous la gardons, je suis toujours là si vous avez besoin de quelque chose ou si vous avez une question à savoir si vous vivez quelque chose. Évidemment, j’essaierai toujours de l’aider », ajoute-t-il dans ses déclarations pour NBA 2K.

Les carrières de Doncic et Nowitzki présentent de nombreux liens d’union, au-delà d’être deux des plus grands talents européens de l’histoire et de partager une équipe aux États-Unis. Donnie Nelson, qui était directeur général de la franchise jusqu’à cette saison, est celui qui a misé sur les deux très tôt. Dans le cas de Luka, qui le suit depuis son troisième match en tant que professionnel : « J’ai eu ce sentiment et je pensais pouvoir jouer en tant qu’organisateur, que c’était comme un croisement entre Magic et Bird. C’est la première chose que j’ai vue. et qu’il s’agissait d’une machine du jeu. triple-double », s’est-il rappelé cette année, en récupérant certaines de ses annotations dans le livre des éclaireurs. Désormais, l’Allemand et le Slovène sont plus en contact que jamais. Au milieu de sa reconstruction petite mais complexe, Dallas s’est tourné vers Nowitzki pour servir de « conseiller spécial ». Pour l’instant, l’organisation a déjà un nouveau directeur des opérations, Nico Harrison, et un nouvel entraîneur-chef, Jason Kidd, récemment présenté. Avec eux, et avec l’horizon de mieux entourer Doncic au milieu d’un casse-tête salarial complexe, la franchise cherchera à former une équipe qui opte pour tout. Au plus grand pont qui puisse exister entre Doncic et Nowitzki : l’anneau.