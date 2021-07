Nowitzki, Parker, Gasol… Giannis Antetokounmpo est-il le meilleur Européen de l’histoire de la NBA ?

En partie, Giannis Antetokounmpo Cela a été un grand mystère pendant une grande partie de sa carrière NBA. Un projet qui est venu très vert (numéro 15 dans le projet de 2013) et mince comme une nouille, aux Milwaukee Bucks. Qu’il est devenu célèbre pour sa difficulté à prononcer (et encore moins à épeler) son nom et qu’il a grandi à toute allure. Tout : Son corps et son jeu ont progressé à une vitesse fulgurante alors qu’il commençait à accumuler des récompenses… et un désastre en séries éliminatoires. D’une manière ou d’une autre, Giannis a été jugé extrêmement durement pour la chute des Bucks avant les finales en 2019 (contre les Raptors) et 2020 (contre le Miami Heat). Qu’il ait été MVP ces deux saisons n’a pas adouci les critiques : cela les a accentués. Les Bucks, favoris pour le titre, ont dérapé tôt et beaucoup ont cessé de croire en un joueur obsédé par les matchs tardifs et empêtré dans des jeux déroutants alors que les défenses adverses exploitaient son manque de tir extérieur.

La réalité, cependant, est que Giannis Antetokounmpo mûrissait, apprenait, traitait ses erreurs et travaillait : s’améliorant. Ses énormes capacités physiques allaient prendre une nouvelle dimension en améliorant la lecture de jeu, l’expérience et les mouvements d’un joueur qui ne correspond pas au moule actuel des stars de la NBA. Familier, attaché aux siens, discret et ravi de s’engager dans l’équipe qui l’a recruté. Avant cette saison, et lorsqu’on soupçonnait un changement de décor vers un marché plus large ou pour former une super équipe dans une autre franchise, il signait une prolongation qui était un record pour la NBA : 5 ans de plus, 228 millions de dollars.

C’est plus, bien plus, qu’un garçon né à Athènes d’origine nigériane, élevé encore sans nationalité grecque et comme Yannis Adetokunbo, un patronyme qui pour le peuple Yoruba signifie « la couronne est revenue d’outre-mer ». Giannis a commencé à jouer au basket en 2007 à l’âge de 13 ans. Quatre plus tard, il a joué dans la deuxième division grecque avec Filathlitikos, et cinq plus tard, quand il est devenu majeur, il s’est engagé auprès du CAI Saragosse, qui a signé une base de potentiel infini avec l’idée de profiter un peu de lui avant de son inévitable sauter à la NBA. Mais sa place au repêchage était plus élevée que prévu, ce voyage aux États-Unis a été retardé et Saragosse n’a jamais eu Giannis dans ses rangs… mais il a pris un peu plus de 300 000 euros nets pour le transfert de ses droits puis à déduire commissions pour les agents, taxes et ce qu’il avait payé pour le faire sortir de Grèce.

Giannis a fait ses débuts en NBA le 30 octobre 2013. Il a marqué 1 point en moins de cinq minutes, contre les Knicks.. Il avait 18 ans et 328 jours et ses Bucks ont remporté 15 matchs lors de cette première saison (15-67) au cours de laquelle il a récolté en moyenne un peu moins de 7 points et un peu plus de 4 rebonds. Lors de sa deuxième saison, il était titulaire et lors de la quatrième, il était le joueur étoile, le joueur le plus amélioré et membre du deuxième meilleur quintette. Dans le sixième, il a été MVP et est entré dans le meilleur quintette, dans le septième MVP et Defender of the Year et dans le huitième champion et MVP de la finale. Oui déjà, sûrement, le meilleur joueur européen de l’histoire de la NBA. Si l’on se réfère au moins à la meilleure carrière d’un Européen en NBA.

Aussi incroyable que cela puisse paraître, Giannis Antetokounmpo est passé en deux ans de critiques pour les éliminations en séries éliminatoires et les limites de son jeu à devenir l’une des icônes de la NBA après avoir signé une finale inoubliable. Certains dans lesquels ils n’ont pas manqué aussi de moments emblématiques : le contre d’Ayton au quatrième match, le alley-oop avec Jrue Holiday au cinquième et, bien sûr, ses 50 points, 14 rebonds et 5 contres au sixième et dernier match, un chef-d’œuvre pour obtenir le premier titre des Bucks en 50 ans. À son énergie physique et à ses capacités incomparables, il avait ajouté un leadership mature et indestructible, une attitude gagnante inébranlable et une nouvelle connaissance du jeu qui minimisait ses défauts et maximisait ses vertus, défendant partout sur le terrain et attaquant toujours plus près du panier.. De sa nouvelle robustesse mentale, ils ont donné les lancers francs du sixième match, un 17/19 à une distance qui était normalement un cauchemar pour lui. Après avoir enduré le ridicule de ses passe-temps et de ses nerfs rivaux, il l’a porté sans affecter son jeu et a fini par les mettre quand il fallait les mettre.

Il a été le MVP unanime des finales avec des moyennes incroyables : 35,2 points, 13,2 rebonds, 5 passes décisives, 1,8 contres et 61,8% au tir. Personne n’avait signé 30 + 10 + 5 + 60% dans la lutte pour le titre. Personne n’a jamais remporté le titre de MVP de la saison régulière (il en a deux), de MVP des finales (à partir de 1983), de défenseur de l’année et de joueur le plus amélioré de sa carrière. Et seuls Michael Jordan et Hakeem Olajuwon avaient, jusqu’à présent, les trois premiers. Ce n’est que le septième, en 75 ans de NBA, qu’il atteint 50 points dans un match de finale, ce que seul LeBron James (2018) avait fait depuis Michael Jordan en 1993. Il est également le premier à avoir un match de 50 + 10, 5 blocs n’importe où dans les séries éliminatoires depuis 1973 (lorsque les blocs commencent à s’inscrire) et le premier sur 40 + 10 + 5 depuis Shaquille O’Neal en 2001. Et le premier depuis Shaq (en 2000) avec trois matchs de 40 points et 10 rebonds dans une même Finale, une dans laquelle il a réalisé deux quarts différents d’au moins 20 points. Le dernier à le faire, et une seule fois, fut Michael Jordan, en 1993… et aussi contre les Phoenix Suns.

Giannis a été étoile cinq années de suite (2017-21), il est entré trois fois dans le meilleur quintette et deux fois dans le deuxième. Trois dans le meilleur défenseur et un dans le deuxième. Et il a probablement les meilleures années de basket-ball devant lui. A l’heure où les joueurs changent constamment d’équipe et où la loyauté n’a pas de mémoire, Giannis fait carrière dans quelques Bucks qui ont grandi de sa main : de 15 victoires (15-67) à remporter le ring après un triennat réglé avec 71% de matchs gagnés. en saison régulière et où il a récolté en moyenne 28,4 points, 12,3 rebonds et 5,8 passes décisives. La saison 2019-20 s’est terminée avec le meilleur PER (l’indice d’efficacité utilisé par ESPN) de l’histoire. Et il a fait un doublé pour MVP et Défenseur de l’année. Cela, dans la même saison, n’avait été fait que par Michael Jordan et Hakeem Olajuwon. Et à différentes saisons, il suffit d’ajouter deux autres noms : Kevin Garnett ET David Robinson. Tout au long de l’histoire de la NBA.

Ceux qui considéraient Giannis Antetokounmpo comme l’atout idéal pour mener une équipe vers le titre ont oublié son âge, l’arc de sa croissance, ce qui pourrait finir par faire avec ces facultés. Il avait, en bref, 25 ans la dernière fois qu’il a perdu une égalité en séries éliminatoires. Avec 26 il est champion. Et l’histoire de la NBA montre, si vous y jetez un œil, qu’il faut généralement plus de temps pour gagner en tant que référence pour une équipe. LeBron James a remporté sa première bague à l’âge de 27 ans. Michael Jordan, 28 ans.

Depuis la fusion ABA-NBA (la fusion des deux ligues qui a ouvert l’ère moderne de la NBA), a expliqué le journaliste Micah Adams, il est difficilement possible de trouver des joueurs qui ont clairement été les meilleurs sur le terrain et le leader de la vestiaire de leurs équipes et ont remporté le titre comme ça… et avec moins de 26 ans. Apparaître Bill Walton de 1977 (24 ans), Larry Bird de 1981 (24), Magic Johnson de 1985 (25), Tim Duncan de 1999 (23) et Dwyane Wade de 2006 (24). Ce n’est pas qu’ils étaient ou n’étaient pas le MVP de la finale, mais qu’ils fonctionnaient comme le joueur de franchise clair, la référence de l’équipe et de l’organisation. Aussi, si vous grattez un peu plus, Duncan avait David Robinson, Magic avait Kareem, Bird avait Kevin McHale et Robert Parish, Wade avait Shaquille… Le Bill Walton de 1977, si vous regardez l’âge, l’entreprise et le résultat, est la chose la plus proche que vous puissiez trouver dans la NBA moderne d’Antetokounmpo, dont les réalisations dans ces Playoffs 2021 sont tout simplement historiques.

Alors, Êtes-vous déjà le meilleur joueur européen de NBA ? La réalité est que ses mérites et son curriculum vitae le placent là. Jusqu’à présent, l’étalon-or, l’idéal, était Dirk Nowitzki, et il serait également juste de dire qu’il l’est toujours. L’Allemand était jusqu’à présent le seul avec le double MVP et le MVP des finales (son seul ring). Et il a également été quatorze fois all-star et est le sixième meilleur buteur de l’histoire de la Ligue après 21 ans chez les Dallas Mavericks, un record absolu avec le même maillot et un géant historique au-delà des nationalités et des continents. Mais la vérité est que Giannis a déjà deux MVP de la saison régulière, un de la finale dans son seul titre (pour l’instant) et même un du MVP (2021). Et il a été cinq fois étoile à 26 ans, âge auquel Nowitzki avait quatre nominations.

Derrière Nowitzki se trouvent généralement Tony Parker et Pau Gasol. La garde française, une légende des Spurs, a été quadruple championne et a remporté un MVP de la finale, le premier européen à le faire (2007). Il a également été six fois étoile. Et Pau a quitté la NBA avec deux anneaux et six all-stars. Maintenant, il y en a d’autres : Nikola Jokic, le dernier MVP et déjà trois fois all-star, ou un Luka Doncic avec deux all-stars et qui cherche à mettre un terme à un CV légendaire. Mais aucun ne monopolise autant que Giannis, et moins en si peu de temps et avec une démonstration aussi grande que celle du Grec dans ces Finales de 2021. Là encore, il faudrait aller à Nowitzki et son exhibition contre le Heat de LeBron James en 2011. Le fait est que Giannis est passé en un an de remis en question (au moins en tant que superstar et gagnant) à la légende, a fait des choses inoubliables dans ces séries éliminatoires et a ouvert une voie que nous verrons jusqu’où elle ira. Parce que il lui reste encore de très nombreuses années de basket.