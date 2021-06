Nowitzki revient aux Dallas Mavericks en tant que “conseiller spécial”

Nouveau déménagement chez Dallas Mavericks. Un de plus au milieu d’un maelström mouvementé. Ces dernières heures, la franchise texane a vu partir Donnie Nelson et Rick Carlisle. Le premier, directeur général ; le second, entraîneur-chef. Les deux participants dans les meilleurs moments de l’organisation. Désormais, l’actualité est pourtant dans une arrivée… et pas n’importe laquelle. Selon Marc Stein (ESPN), Dirk Nowitzki rejoindra l’entité précisément pour chercher des remplaçants aux postes précédents, désormais vacants.

Dans les informations fournies par le journaliste nord-américain, la légende allemande se voit attribuer le poste de “conseiller spécial” et il est indiqué qu’il s’agit d’une demande expresse du propriétaire de la franchise, Mark Cuban. “Mark est venu vers moi et m’a demandé de l’aider et bien sûr j’ai dit oui. Je ferais n’importe quoi pour aider mes Mavs, je suis dedans.”, Dirk lui-même a confirmé.