Sous sa direction, SPN est allé au-delà de la diffusion traditionnelle

NP Singh, directeur général (MD) et chef de la direction (PDG), Sony Pictures Networks (SPN), a remporté le prix « Personne médiatique de l’année 2021 » lors de la huitième édition des prix de leadership du chapitre indien de l’International Advertising Association (IAA) . Singh a reçu le prix du gouverneur du Maharashtra Bhagat Singh Koshyari.

Singh contribue de manière significative au secteur des médias et du divertissement depuis plus de deux décennies. Au cours de son association de longue date avec SPN, Singh a jeté les bases d’un réseau de diffusion dynamique et agile en Inde. Sous sa direction, SPN est allé au-delà de la diffusion traditionnelle pour émerger comme un réseau avec de fortes verticales traditionnelles et numériques.

En 1999, il a commencé son parcours chez SPN (anciennement Multi Screen Media Pvt. Ltd.) en tant que directeur financier. Par la suite, il était chef de l’exploitation de SPN depuis décembre 2004. En 2014, il a été nommé PDG de SPN. Avant de rejoindre l’entreprise, il a occupé des postes de directeur financier chez Spice Telecom et Modicorp.

Les IAA Leadership Awards sont l’un des prix de leadership les plus reconnus dans le domaine du marketing, de la publicité et des médias. Lors de sa huitième édition, les IAA Leadership Awards ont également honoré d’autres personnes prolifiques pour leur contribution à leur organisation, ainsi qu’à l’industrie dans son ensemble.

L’International Advertising Association, l’association professionnelle intégrée de la publicité, représente les membres des annonceurs, des agences de publicité et des médias. Il est bien connu pour certains de ses événements phares tels que les IAA Leadership Awards, IAA Olive Crown Awards, IAA Debates, IAA Conversations, IAA Young Turks Forum et un éventail de séminaires de connaissances IAA, de webinaires, d’ateliers, de conclaves, entre autres.

Lire aussi : Aks Clothings cords à Neha Dhupia en tant qu’ambassadrice de la marque pour sa collection de vêtements de maternité et d’allaitement

Lire aussi : Sunlight lance la campagne « Sunlight Tantir Rong » pour soutenir les tisserands du Bengale occidental

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn et Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.