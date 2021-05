NPA bruts des banques susceptibles de baisser au cours de l’exercice 21 au milieu des programmes MPME, restructurations, radiations: CARE

La croissance du crédit bancaire brut aux MPE d’une année sur l’autre en mars était tombée à son plus bas niveau, au milieu de la deuxième vague Covid, depuis mai de l’exercice 2020-2021.

Les actifs bruts non performants des banques devraient baisser au cours de l’exercice 21 en raison des restructurations, des radiations et de la résilience de l’économie, a déclaré mercredi l’agence de notation CARE Ratings. Cette baisse est attendue car plusieurs programmes de soutien réglementaire et gouvernemental pour les MPME et autres avaient aidé les emprunteurs à accéder aux liquidités et à conserver les flux de trésorerie. Par exemple, le moratoire sur le remboursement des prêts pendant six mois jusqu’au 30 août 2020, le programme de restructuration lié à Covid pour les MPME jusqu’au 31 mars 2021 et pour les grandes entreprises jusqu’au 31 décembre 2020, le programme Resolution Framework 2.0 pour les prêts personnels et les MPME jusqu’au 31 décembre 2020. Le 30 septembre 2021, l’ECLGS permettra aux banques et aux NBFC de fournir un financement aux MPME, aux TLTRO, à des facilités de refinancement spéciales à NABARD / SIDBI / NHB pour répondre aux besoins de crédit sectoriels et à un système de garantie partielle étendu, a noté l’agence.

«Le gouvernement avait accordé un prêt pouvant atteindre 20 pour cent de l’encours total du crédit d’une MPME dans le cadre du programme ECLGS de Rs 3 lakh crore. Ainsi, les prêts ont été garantis par le gouvernement et les MPME ont eu une marge de manœuvre importante, les flux de trésorerie immédiats étant pris en charge afin de ne pas faire défaut et de détériorer leur cote de crédit, etc. Étant donné que les MPME ont généralement une part importante des APN, cette part sera beaucoup plus discret que ce à quoi nous nous attendions autrement », a déclaré Sanjay Agarwal, directeur principal de CARE Ratings à Financial Express Online.

Les NPA bruts avaient bondi de 43,7% par rapport au crore de Rs 7,1 lakh en mars 2017 pour atteindre le crore de Rs 10,2 lakh à la fin de mars 2018, après quoi les NPA ont été témoins de modération et ont atteint Rs 8,9 crore de lakh à la fin de mars 2020, selon le rapport. La pression sur la qualité des actifs observée par les banques lors de la revue de la qualité des actifs (AQR) avait diminué quelques années avant Covid. Le mouvement du NPA brut avait diminué à Rs 9 crore de lakh en FY19 et à Rs 8,9 crore de lakh en FY20.

Malgré une année difficile (FY21), le montant des NPA bruts des banques commerciales programmées (SCB) devrait baisser d’ici la fin mars 2021 par rapport à l’année précédente en raison des radiations, des dérapages plus faibles, des plans de restructuration et de l’ECLGS. soutien aux MPME, a indiqué l’agence dans le rapport. Cependant, comme prévu avec le jugement de la Cour suprême autorisant la reconnaissance des NPA, les chiffres de fin de l’exercice 21 devraient être soit similaires, soit légèrement supérieurs aux chiffres du troisième trimestre de l’exercice 21, a-t-il ajouté. «Les dérapages proviennent en grande partie des MPME du commerce de détail. Les dérapages des MPME ont été réduits grâce à l’ECLGS », a ajouté Agarwal.

Selon les estimations de CARE, les NPA bruts de l’exercice 21 devraient s’établir à Rs 7,9 lakh crore. Alors que le montant brut du NPA des prêteurs publics devrait être d’environ Rs 6,0 crore lakh à la fin de mars 2021 par rapport au crore Rs 6,8 lakh à la fin mars 2020, pour les prêteurs privés, le montant brut du NPA est passé de Rs 1,8. lakh crore en mars 2018 à plus de Rs 2 crore lakh en décembre 2019. Cependant, il devrait par la suite avoir reculé à environ Rs 1,96 crore lakh d’ici la fin de mars 2021.

De plus, la part des radiations dans les NPA bruts a nettement augmenté après FY18, indiquant que les SCB ont nettoyé leurs livres en prenant un coup et que les recouvrements ont eu une part plus petite de la même chose, a déclaré l’agence. «Les MPME chaque trimestre par toutes les banques ont été très importantes parce que le gouvernement avait donné beaucoup de capitaux propres et que les banques avaient pris de nombreuses provisions. Maintenant, ils ont radié les dispositions. Cela ne se reflète donc pas dans le compte de résultat, mais les radiations sont très importantes », a déclaré Agarwal.

Il est important de noter que la croissance du crédit bancaire brut aux MPE d’une année sur l’autre en mars était tombée à son plus bas niveau, au milieu de la deuxième vague Covid, depuis mai de l’exercice 2020-2021. L’encours du crédit au 26 mars 2021 était de 11,07 crore de lakh de Rs – une hausse de seulement 2,5% par rapport au crore de 10,8 lakh de Rs en mars 2020, selon le bulletin mensuel de la RBI. En outre, la part des MPE dans le crédit bancaire brut global de l’Inde a également continué de baisser pour le troisième mois consécutif. De 12,11% en décembre 2020, la part des MSE s’est contractée à 12,09% en janvier 2021 et à 11,8% en février avant de reculer à 11,3% en mars. Le crédit bancaire brut global au 26 mars 2021 s’élevait à Rs 97,2 lakh crore.

