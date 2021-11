NPA de la NBFC : quel impact les normes de classification des actifs de la RBI auront-elles sur les créances douteuses dans les MPME, d’autres segments

RBI a également demandé aux prêteurs de classer les comptes des emprunteurs comme en souffrance dans le cadre de leur processus de fin de journée, quel que soit le moment de l’exécution de ce processus. (Image : Pexels.com)

Crédit et financement pour les MPME : La « clarification » sur les normes de classification des actifs émise par la Reserve Bank of India (RBI) la semaine dernière, qui place les sociétés financières non bancaires (NBFC) au même niveau que les banques dans les normes de classification, pourrait entraîner une croissance de leurs actifs non performants ( NPA) y compris parmi les emprunteurs MPME, selon les experts. Selon RBI, les comptes de prêt ne peuvent être mis à niveau vers la norme de NPA que si tous les arriérés d’intérêts et de principal sont payés par l’emprunteur. Cela, a déclaré RBI, afin d’éviter toute ambiguïté, car « certains établissements de crédit mettent à niveau les comptes classés comme NPA vers la catégorie d’actifs » standard « en ne payant que les intérêts en retard, les retards partiels, etc. » C’est l’une des préoccupations.

«Au niveau global, cela entraînera certainement une divulgation plus importante des NPA, y compris les comptes des MPME, et augmentera le risque de nouveaux dérapages. L’impact ne sera pas uniforme dans toutes les NBFC. Cela dépend entièrement de la question de savoir si la NBFC en question suivait l’esprit des normes de classification. Ce changement rend difficile toute position accommodante des prêteurs envers les emprunteurs. Les NBFC seront certainement plus exigeantes en ce qui concerne les prêts et la croissance pourrait ralentir », a déclaré Kunal Bhakta, responsable de la recherche, First Water Capital Fund, à Financial Express Online.

Bien que les changements entreront en vigueur à partir du 31 mars de l’année prochaine, jusqu’à présent, les NBFC ont mis à niveau les comptes de la NPA même si les cotisations complètes ne sont pas effacées. Avec les directives de la RBI maintenant, les NBFC, qui ne peuvent pas mettre à niveau les comptes vers un compte de mention spéciale (SMA) sans recevoir un remboursement complet, peuvent enregistrer un saut dans les NPA.

« L’impact serait sur tous les types d’emprunteurs, tels que les consommateurs ou les entreprises, et pas seulement sur les MPME. Mais les prêteurs des MPME pourraient être plus touchés car ils auraient une proportion plus élevée de prêts dans le cadre du NPA et de la restructuration en raison de la covid. Cependant, les classifications ne devraient pas entraîner une augmentation des créances douteuses, elles entraîneront une réduction du nombre de créances douteuses revalorisées en actifs standard. Par conséquent, les exigences de provisionnement et de capital pourraient augmenter pour les NBFC et les banques », a déclaré à Financial Express Online Aditya Damani, fondateur de Credit Fair.

Un autre problème est que RBI a demandé aux prêteurs de classer les comptes des emprunteurs comme en souffrance dans le cadre de leur processus de fin de journée, quel que soit le moment où ce processus est exécuté. De même, les prêteurs devraient également classer les comptes en tant que SMA ainsi que NPA selon le processus de fin de journée pour la date pertinente au lieu de la fin du mois. « En d’autres termes, la date du SMA/NPA doit refléter le statut de la classification des actifs d’un compte à la fin de la journée de cette date civile », avait indiqué la notification de la RBI.

Cela signifie essentiellement que chez les NBFC, si le paiement prend plus de 30 jours à compter du 16 novembre, disons, le montant en souffrance deviendra en souffrance et NPA après 90 jours. Cela contraste avec le fait de considérer la fin du mois pour classer le compte comme en souffrance ou NPA au cas où le paiement ne serait pas reçu. Cela pourrait également avoir un impact sur les NPA des NBFC pendant un certain temps.

« La règle de classification des comptes standard après réception du paiement complet aura certainement un impact sur le montant global des NPA, mais on ne peut que deviner à quel point elle serait élevée. La quantité ne peut pas être indiquée. Cependant, le classement des comptes en souffrance en fin de journée sera davantage un cas d’ajustement logiciel pour les prêteurs. Du point de vue du client, ce sera un problème », a déclaré Madan Sabnavis, économiste en chef, Care Ratings, à Financial Express Online.

Néanmoins, selon Manish Lunia de FlexiLoans, la plupart des grandes NBFC suivent déjà la politique d’amortissement brut de 90 jours et de 180/270 jours dans le pays et toutes les NBFC d’importance systémique (avec une taille d’actif de 500 crore Rs et plus) qui ont une incidence sur la stabilité financière de l’économie globale suivent également la modélisation de la perte de crédit attendue qui s’accumule NPA à l’instance de prêt sur la base des modèles. Par conséquent, « nous ne nous attendons pas à une augmentation significative des NPA des MPME en raison de ces règles. Il s’agit principalement de notifications prospectives et de normalisation des rapports et de la communication avec les clients au-delà », a déclaré Lunia à Financial Express Online.

Néanmoins, ce que les NBFC peuvent faire, c’est avertir les emprunteurs de la nouvelle dispense et travailler avec eux pour éviter la classification NPA. Bien que les décaissements puissent être affectés à un moment donné, mais le pipeline de la demande aurait également été solide pour les prêteurs en raison de la reprise de l’économie après Covid, de la demande refoulée de biens sur les marchés, etc. les normes de standardisation. Certaines NBFC impactées devront accélérer le NPA et la comptabilisation des coûts de crédit si elles ne sont pas déjà synchronisées. Cela aura un impact ponctuel sur ces entités », a ajouté Lunia.

Se référant à la proposition de la banque centrale d’appliquer une réglementation basée sur l’échelle aux NBFC, le sous-gouverneur de RBI, M Rajeshwar Rao, avait déclaré le mois dernier lors d’un événement virtuel CII qu’avec la croissance de la taille et de la complexité du secteur NBFC, il y a une réglementation nécessaire pour faire face aux risques systémiques en résultant, avait rapporté Financial Express. Rao avait également déclaré que les NBFC devaient maintenir le client au centre de toutes les innovations et répondre aux préoccupations concernant la gouvernance. « Au fur et à mesure qu’ils atteignent la taille et la complexité qui posent un risque pour le système financier, les arguments en faveur d’une plus grande surveillance réglementaire se renforcent », avait déclaré Rao lors de l’événement.

