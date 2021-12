NPA de Mudra : les créances douteuses au cours de l’exercice 21 ont bondi de 30 % en valeur ; presque doublé par rapport à FY19

Les prêts aux MPME restructurés par les banques du secteur public (PSB) avaient augmenté de 2,1 fois, passant de 6 19 562 comptes impliquant Rs 22 650 crore au 31 janvier 2020 à 13,06 comptes lakh impliquant Rs 55 333 crore au 26 juin 2021. (Image : Pixabay )

Crédit et financement pour les MPME : La valeur des actifs non productifs bruts (NPA) ou des créances douteuses dans le cadre du Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) avait augmenté à 34 090,34 crores de roupies au cours de l’exercice 2020-21, en hausse de 30,7 % par rapport à 26 078,43 crores de roupies au cours de l’exercice 20, et près de doublé de Rs 17 712,63 crore en FY19. La part du NPA par rapport aux décaissements totaux a également augmenté, passant de 2,51 pour cent au cours de l’exercice 19 à 2,53 pour cent au cours de l’exercice 20 et à 3,61 pour cent au cours de l’exercice 21. Les données ont été partagées par le ministre d’État aux Finances Bhagwat Karad mardi à Rajya Sabha.

Lancé par le Premier ministre Narendra Modi en avril 2015 pour l’octroi de prêts jusqu’à Rs 10 lakh à des micro et petites entreprises non agricoles (MPE), des prêts de 5,07 crore impliquant Rs 3,21 lakh crore ont été sanctionnés au cours de l’exercice 21, dont Rs 3,11 crore montant du prêt a été décaissé par rapport à 6,22 crores de prêts d’une valeur de Rs 3,37 lakh crore sanctionnés au cours de l’exercice 20 et de Rs 3,29 lakh crore déboursé, selon les données du portail Mudra. Au 26 novembre de l’exercice en cours, des prêts de 2,56 crore impliquant Rs 1,48 crore lakh ont été sanctionnés. Le montant décaissé s’élevait à Rs 1,42 crore lakh.

Il est important de noter que le ratio Mudra NPA dans les prêts en cours était de 11,98 % au 31 mars 2021, Financial Express avait rapporté le mois dernier citant la réponse de Mudra à une requête sur le droit à l’information (RTI). La valeur en cours du prêt Mudra était de Rs 2,84 crore lakh le 31 mars 2021. En comparaison, le ratio NPA au cours de l’exercice 18 était de 5,38 %. Les données sur le taux de créances douteuses dans le cadre du programme n’étaient pas disponibles pour les exercices 19 et 20.

« Covid a davantage touché les MPME. Le montant du NPA a augmenté malgré l’allègement et la restructuration offerts au secteur. Peu d’unités avaient peut-être bénéficié du programme de crédit d’urgence. L’octroi de prêts supplémentaires n’était qu’un soulagement temporaire, car si une MPME n’est pas en mesure de rembourser son prêt précédent, alors contracter des prêts supplémentaires rend le remboursement encore plus difficile pour le promoteur. Les PAN de Mudra ne sont pas quelque chose de nouveau. Cependant, 12% (ratio NPA au cours de l’exercice 21) n’est pas un taux alarmant car le facteur de risque des prêts aux MPME est très élevé », a déclaré l’un des anciens chefs d’une association représentant les banques à Financial Express Online sous l’anonymat.

En octobre de cette année, l’agence de notation Crisil avait noté que les NPA bruts des banques étaient susceptibles de bondir de 8 à 9% au cours de l’exercice, bien qu’en deçà du pic de 11,2 % observé à la fin de l’exercice 2018, car les mesures d’allégement de Covid, y compris la dispense de restructuration, et l’Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS) contribuera à freiner la croissance. Cependant, les segments des MPME et de la vente au détail les plus touchés en raison de Covid devraient connaître une augmentation plus importante des NPA et des actifs stressés.

Même si les MPME ont bénéficié du programme ECLGS, le secteur devrait connaître une détérioration de la qualité des actifs et aurait également besoin d’une restructuration pour surmonter les problèmes de trésorerie, avait déclaré Crisil. La restructuration est susceptible d’être la plus élevée pour le segment des MPME – à 4-5 pour cent du portefeuille de prêts qui conduirait à une croissance des actifs en difficulté à 17-18 pour cent d’ici la fin de l’exercice, contre environ 14 pour cent l’exercice précédent.

« La résilience des petites entreprises est faible par rapport aux grandes entreprises. Le gouvernement peut les aider par des subventions pour un remboursement en temps opportun ou des subventions sur les intérêts. Les MPME sont celles qui présentent un risque élevé et doivent donc payer des taux d’intérêt plus élevés. Le coût du service des prêts aux MPME est élevé. Les MPME sont plus vulnérables et, par conséquent, les NPA seront toujours là. Tout ce qui tourne autour de 20 % (ratio NPA) est très alarmant, mais 10 à 12 % n’est pas si critique si vous comparez avec les grandes entreprises », a déclaré un banquier à Financial Express Online en recherchant l’anonymat. Dans le cadre de l’initiative Atma Nirbhar Bharat, une subvention d’intérêt de 2 % a été offerte sur le remboursement rapide des prêts Shishu dans le cadre du programme Mudra pour une période de 12 mois aux emprunteurs éligibles.

Les prêts aux MPME restructurés par les banques du secteur public (PSB) avaient augmenté de 2,1 fois, passant de 6 19 562 comptes impliquant Rs 22 650 crore au 31 janvier 2020, à 13,06 lakh comptes impliquant Rs 55 333 crore au 26 juin 2021. Les données ont été partagées par le ministre des MPME Narayan Rane à Lok Sabha en juillet de cette année. Les données de l’année dernière ont été partagées par l’ancien ministère des Finances MoS Anurag Thakur à Rajya Sabha en mars 2020. La Reserve Bank of India avait prolongé le programme de restructuration unique des prêts aux MPME jusqu’au 31 mars de cette année pour soutenir les entités MPME viables.

