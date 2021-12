NPA NBFC dans les micro-entreprises à 15,7% en mars 2021 : rapport

Crédit et financement pour les MPME : la Reserve Bank of India (RBI) avait autorisé les banques en 2016, puis en 2017, à titre d’exercice ponctuel pour restructurer ou rééchelonner les comptes des MPME éligibles. Pendant Covid, la banque centrale avait prolongé une autorisation similaire.

Crédit et financement pour les MPME : La part globale des actifs non productifs (NPA) dans l’encours total jusqu’à Rs 25 lakh des prêts au segment des micro-entreprises en mars 2021 s’élevait à 15,7% pour les sociétés financières non bancaires (NBFC), selon un rapport d’Access. Inde et Equifax. En comparaison, le pourcentage de NPA pour les banques du secteur public était d’environ 8,6 pour cent au cours de l’exercice 21, ce qui montrait que leur exposition aux entreprises en termes de taille du bilan était faible. Il en va de même pour les banques privées avec 5,9 pour cent.

La Reserve Bank of India (RBI) avait autorisé les banques en 2016, puis en 2017 à titre d’exercice ponctuel pour restructurer ou rééchelonner les comptes des MPME éligibles. Pendant Covid, la banque centrale avait prolongé une autorisation similaire. Par conséquent, il était difficile d’évaluer le NPA et d’arriver à une conclusion sur l’impact de Covid sur la qualité des actifs, note le rapport. Même si les NPA ne reflétaient qu’une partie basée sur des prêts allant jusqu’à Rs 25 lakh accordés aux micro-entreprises, mais étant donné que 90 pour cent ou plus du crédit bancaire se situait dans cette fourchette, selon les données, cela indique clairement que le NPA était un problème critique dans ce secteur et le Covid a définitivement impacté le secteur.

« Sans aucun doute, les MPME ont été touchées. Parce que les unités ont été touchées, les banques ont constaté que les défauts de paiement augmentaient. Les banques ont remarqué que bon nombre de leurs clients emprunteurs souffraient d’énormes déficits de revenus et de trésorerie, entraînant une augmentation des impayés. Cela a eu un impact sur la qualité des actifs et a augmenté le NPA et les actifs stressés. Cela était plus prononcé pour les prêts aux micro et petites entreprises où les banques avaient poursuivi le recouvrement tactile. L’augmentation des prêts en retard mais pas encore NPA était principalement due aux blocages et aux restrictions et aux problèmes de trésorerie qui en résultent avec les micro et petites entreprises », note le rapport.

Le ratio NPA global en mars 2021 dans le micro-segment s’élevait à 10,2 % et 10,4 % pour les petites entreprises, contre 16,8 % pour les moyennes entreprises. En outre, les ratios des comptes de mention spéciale (SMA) se sont détériorés tandis que le ratio de couverture de provisionnement (PCR) global est passé de 66,2 % en mars 2020 à 68,9 % en mars 2021. Le PCR est le pourcentage des fonds que les banques placent séparément pour les pertes dues. aux créances irrécouvrables. Un taux élevé de PCR aide les banques à amortir les pertes en cas d’augmentation des NPA.

