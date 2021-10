NPCI lance la plate-forme NTS pour la tokenisation des cartes RuPay

Les détails de la carte des titulaires de carte seront complètement sûrs et sécurisés dans le coffre-fort RuPay Network Secure.

La National Payments Corporation of India (NPCI) a annoncé aujourd’hui le lancement du système de tokenisation NPCI (NTS) qui prendra en charge la tokenisation des cartes comme alternative au stockage des détails de la carte auprès des commerçants. Le système de tokenisation NPCI prendra en charge la tokenisation des cartes RuPay pour améliorer encore la sécurité des clients et offrir une expérience d’achat transparente.

Le service Token Reference On File (TROF) de NPCI aidera des millions de titulaires de cartes RuPay à maintenir la sécurité de leurs données financières. Les experts disent que les détails de la carte des titulaires de carte seront complètement sûrs et sécurisés dans le coffre-fort RuPay Network Secure.

Sur la base de l’ensemble des directives qui ont été mandatées par la RBI, les informations sensibles des clients doivent être stockées sous la forme d’un « jeton » crypté pour aider à sécuriser les transactions. Ces tokens permettent ensuite de traiter les paiements sans divulguer les détails du client ou permettre aux intermédiaires de paiement de stocker des données client qui pourraient porter atteinte à la sécurité et à la confidentialité.

Avec NTS, les banques acquéreurs, les agrégateurs, les commerçants et autres peuvent se faire certifier auprès du NPCI et peuvent jouer le rôle de demandeur de jeton pour aider à enregistrer le numéro de référence du jeton (Token Reference On File) par rapport à tous les numéros de carte enregistrés. Toutes ces entreprises peuvent maintenir leur base de consommateurs RuPay en utilisant TROF pour les transactions futures initiées par leurs consommateurs RuPay respectifs.

Kunal Kalawatia, chef des produits, National Payments Corporation of India, a déclaré : « Les directives de RBI sur la tokenisation des cartes visent à améliorer la sécurité de l’écosystème des paiements numériques dans le pays. Le système de tokenisation NPCI (NTS) pour la tokenisation des cartes RuPay renforcera la confiance dans les millions de titulaires de cartes RuPay pour effectuer leurs transactions quotidiennes en toute sécurité. Cette solution unique de tokenisation Card-on-File protégera non seulement les données confidentielles des clients, mais renforcera également l’environnement global des paiements numériques.

NPCI affirme que ce système garantira qu’aucune information sensible aux clients ne sera divulguée. En plus d’améliorer la sécurité, la tokenisation contribuera également à réduire les frictions dans le processus de paiement en offrant une expérience de paiement plus rapide aux clients.

